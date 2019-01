A fost declarată epidemie de gripă în România! Ministrul Sănătății a făcut anunțul oficial

Autoritățile au declarat epidemie de gripă în România, miercuri, 30 ianuarie. „Putem spune, în acest moment, că s-a înregistrat a treia săptămână consecutivă epidemică. Existând o succesiune de cel puţin trei săptămâni epidemice, conform uzanţelor se constată că vorbim de o evoluţie epidemică a gripei. Activitatea gripală a avut un trend crescător, a evoluat cu intensitate înaltă, cu extinderea regională în zona de sud a ţării”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina Pintea, în cadrul unei conferințe de presă.

„Nu putem spune că ne confruntăm acum cu sezon mai sever decât în anii trecuți. Diferența este că avem un număr mai mare de cazuri și un număr mai mare de cazuri confirmate clinic. Gripa activează pe tot teritoriul țării, chiar dacă la intensitate diferită. Specialiștii spun că această situație se va menține și în luna februarie, circulația virusului fiind mai intensă în unele zone”, a adăugat Sorina Pintea.

„Gripă avem în fiecare an, nu cred că este cazul să ne panicăm. Din fericire, această gripă este datorată unei tulpini care are forme ușoare și medii de manifestare. Vaccinarea rămâne și în perioara următoare soluția”, a mai spus ministrul Sănătății. „În această perioadă, copiii trebuie să evite aglomerațiile, iar vacanța copiilor de săptămână credem că va rezolva – în mare măsură – această problemă. Cât privește o eventuală suspendare a cursurilor, această măsură va fi luată dacă se înregistrează un absenteism de 20% într-o școală sau într-o clasă”, a precizat ministrul.

Măsuri de protecție

„Apa și săpunul sunt sfinte. Purtați și măști de protecție, dar nu sub nas pentru că le purtati degeaba. Nu vă duceți copiii în mall-uri, în vacanța care urmează”, a explicat medicul Adrian Streinu Cercel, în aceeași conferință de presă. Sorina Pintea a explicat, recent, ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi declarată situație de epidemie: „Dacă într-o săptămână numărul de cazuri diagonosticate depășește numărul de cazuri estimate, atunci putem vorbi despre o săptămână epidemică. Dacă trei săptămâni la rând avem săptămână epidemică, atunci putem declara epidemie, a explicat Sorina Pintea. În zonele unde circulația virusului gripal este mai intensă, se poate ajunge și la închiderea școlilor”.

„Este o situaţie gravă, care poate deveni extrem de gravă. Situaţia în acest moment este gravă. Nu ne aşteptăm la o scădere a intensităţii circulaţiei virusului în luna februarie”, spunea, ieri, ministrul Sănătății la Antena 3. Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a anunţat, tot ieri, că numărul deceselor cauzate de gripă a ajuns la 55, după ce în cursul zilei au mai fost înregistrate şapte decese. Recent, gripa a ucis o tânără din Cluj, la doar câteva ore după internare. Cazul i-a șocat pe medici. Ministrul Sănătății a mai precizat că numărul real de îmbolnăviri de gripă ar putea mai mare. În București, doar 17 dintre cele 49 de spitale au raportat cazuri de gripă. La fel s-a întâmplat și într-un județ în care au existat 4 decese, din cauza gripei, neraportate.

„Spuneam că vom decide dacă e cazul sau nu să declarăm epidemie de gripă. Am aceste date, nu pot să spun dacă avem sau nu epidemie. Într-un judeţ în care au fost 4 decese s-au raportat 0 cazuri sau un caz. Sau în Bucureşti, din 49 de spitale, au raport la DSP doar 17. În calitate de ministru nu pot lua decizii pe cazuri trunchiate. Sunt spitale care nu raportează cazurile de gripă, voi cere explicaţii. În această seară am primit date şi le-am confruntat. Mi se pare o pură inconștiență. Voi lua măsuri în aceste cazuri. Nu mi se pare normal ca în cazuri ca ăsta, când Europa e în prag de epidemii, să ne facem că raportăm sau să nu raportăm”, declara, tot ieri, Sorina Pintea, dar la Digi 24. Sorina Pintea a adăugat că este vorba despre un virus gripal care circulă în fiecare an, tulpina acestuia existând în toate vaccinurile de pe piață în România. Semnele gripei sunt febra mare, dureri musculare, oboseala profundă şi a spus că nu trebuie luate antibiotice, însă nu este bine să se facă exces cu antivirale, întrucât se poate dezvolta rezistenţa la boală.