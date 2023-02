A fost găsit mort în casă! Austin Majors, actorul din NYPD Blue, a murit subit la 27 de ani

Austin Majors, actorul care a interpretat un rol central în NYPD Blue, a fost găsit fără suflare, la vârsta de 27 de ani. Potrivit informațiilor, oamenii legii ar lua în calcul și ipoteza sinuciderii. Cauza morții este în curs de investigare, iar, până în acest moment, se presupune că ar fi ingerat o doză fatală de fentanil. Iată detaliile mai jos, în articol.

Austin Majors a avut un rol strălucit în NYPD Blue. Încă de mic a cochetat cu actoria, însă destinul i-a fost crunt. Austin a fost găsit fără suflare, în data de 11 februarie 2023, la vârsta de 27 de ani. Trupul neînsuflețit a fost găsit la un adăpost pentru oamenii străzii. Se crede că trupul lui a cedat în cursul nopții de sâmbătă, după ce ar fi ingerat o supradoză de fentanil (un opioid sintetic care este de 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina). Există două tipuri: cel utilizat în scop farmaceutic și cel care este fabricat în mod ilicit.

Vezi și DOLIU ÎN LUMEA MUZICII. RAPPER-UL AKA A FOST ÎMPUȘCAT MORTAL ÎN FAȚA UNUI RESTAURANT

Austin Majors a fost găsit mort, într-un adăpost pentru oamenii străzii

Trupul neînsuflețit al actorului din NYPD Blue a fost ridicat de la adăpost și transportat la institutul pentru Medicină Legală. Medicii legiști susțin că rezultatele oficiale ale probelor toxicologice ar putea să apară și peste câteva luni, arată msn.com.

Sora lui Austin Majors, Kali Majors-Raglin, a anunțat că actorul a decedat. Oamenii apropiați spuneau despre el că era „o ființă umană artistică, genială și bună”. În plus, „Austin a fost acel copil, fiu, frate, nepot și unchi care ne-a făcut mândri și ne va fi mereu extrem de dor de el. Scopul lui în viață a fost să-i facă pe oameni fericiți”.

Austin Majors a apărut, timp de șapte sezoane, în NYPD Blue. El a interpretat rolul lui Theo Sipowicz. În anul 2022, Austin a luat și un premiu, pentru rolul interpretat în serial, și anume „Young Artist Award for Best Performance in a Television Series”. A fost nominalizat și pentru cea mai bună interpretare de voice-over – pentru „Treasure Planet”.

Citește și DOLIU ÎN LUMEA CINEMATOGRAFIEI! ACTORUL DE COMEDIE GEORGE R. ROBERTSON A MURIT

Sursă foto: captură video YouTube