A fost gimnastă de performanță și s-a călugărit în România! Maica Ecaterina are grijă de peste 150 de copii

A fost gimnastă de performanță, dar a ales, în cele din urmă, un alt drum în viață. Și-a croit o cale către Dumnezeu, s-a călugărit și poartă grija a peste 150 de copii. Maica Ecaterina a ales calea pocăinței, după ce a activat în zona sportivă. Cât despre studii, este economist de profesie. Iată mai jos, în articol, povestea femeii cu „chip de înger”, care a ales să își dedice viața celor care au fost părăsiți de familie.

Maica Ecaterina este femeia cu „chip de înger” pentru peste 150 de copii. Este fostă gimnastă de performanță, însă a ales calea călugăriei în România. A renunțat la sport pentru a-și dedica viața copiilor care au fost abuzați sau abandonați de familie. La momentul acesta, cel mai mic copil de care are grijă are vârsta de 7 ani. Iar cel mai mare are 25 de ani. Maica Ecaterina susține că aceasta a fost chemarea ei – să se apropie de divinitate și să aibă grijă de sufletele altor persoane!

Maica Ecaterina a renunțat la gimnastică, pentru a avea grijă de sufletele copiilor!

La vârsta de 25 de ani, a mers la Mănăstirea Bogdana din Rădăuți, primind numele sfintei Ecaterina. Își dedica viața celor care au nevoie de sprijin, suport, iubire. De altfel, se îngrijește de peste 150 de copii, îi duce pe cei mici la diverse activități culturale: sport, dans, pictură, muzică, cursuri de engleză sau dezvoltare personală. Iar copiii sunt extrem de încântați de acest lucru!

Petrecutul timpului la Mănăstire a fost precum o salvare pentru copii. De altfel, sunt sprijiniți de Maica Ecaterina, din partea căreia găsesc și primesc liniște, apreciere, iubire.

„Pentru unul sunt mamă, pentru unul sunt soră, pentru unul sunt prietenă, mă transform în ce vor ei să fiu, ca să pot să le fiu de folos. Sunt un pion prin care Dumnezeu vrea să facă ceva pe pământ. Noi ne îmbrăţisăm foarte mult, plângem împreună, râdem împreună, stau permanent în mijlocul lor. Cred că Dumnezeu m-a pregătit pentru asta înainte de a crede eu că sunt pregătită să fac asta”, a spus fosta gimnastă.

Fosta gimnastă de performanță: „Misiunea mea este că eu să fac ceva pentru el”

De altfel, fosta gimnastă a mărturisit că este în permanență cu gândul la cei mici, iar misiunea unei persoane pe pământ este să facă bine.

„Fiecare copil care a păşit pe poartă, nu a fost întâmplător să vină aici şi atunci misiunea mea este că eu să fac ceva pentru el. Primii au ajuns aici acum 12 ani. Au fost cazaţi în căsuţele colorate în care se gospodăresc, îşi fac teme şi planuri. Nu cred că m-am culcat vreodată fără să mă gândesc la ei sau la ce mi s-a întâmplat. Binele trebuie să simţi că-l faci, misiunea omului este de a face bine în general. Binele face parte din fiinţa noastră”, a mai spus Maica Ecaterina.

