A fost înșelată de partener, însă s-a răzbunat într-un mare fel! Ce i-a făcut fostului iubit.

Andrea Owen, le-a dezvăluit urmăritorilor săi de pe TikTok drama prin care a trecut în urmă cu câțiva ani. Tânăra a descoperit că iubitul său de la vremea respectivă a înșelat-o chiar cu o vecină și a lăsat-o și însărcinată. Femeia nu a stat mult pe gânduri și s-a răzbunat imediat.

Fiecare reacționează diferit atunci când le este trădată încrederea, unii plâng, alții suferă sau se descarcă pe alte persoane, există și cei care aleg să se detașeze complet și chiar să se răzbune. Din această ultimă categorie face parte și Andrea Owen. (CITEȘTE ȘI: INCREDIBIL! ȘI-A ÎNȘELAT IUBITUL CU BUNICUL ACESTUIA. BĂRBATUL A AFLAT CĂ FIUL SĂU ESTE DE FAPT UNCHIUL LUI)

Aceasta le-a dezvăluit internauților că după ce a aflat că de șapte luni de zile iubitul său avea o relație paralelă cu o vecină și chiar a lăsat-o însărcinată , a decis să se răzbune și apoi să plece definitiv.

Astfel, Andrea Owen și-a pregătit răzbunarea meticulos. Tânăra a luat o foarfecă și a făcut câte o gaură în fiecare pereche de lenjerie intimă, pantaloni scurți și pantaloni pe care soțul ei îi deținea. Iar lângă i-a lăsat un bilet sugestiv în care și-a explicat gestul.

„În 2006, am aflat că soțul meu a avut o aventură de șapte luni cu vecina noastră și a lăsat-o și însărcinată. Așa că am luat o foarfecă și am tăiat o gaură în fiecare pereche de lenjerie intimă, pantaloni scurți și pantaloni pe care îi deținea.

Și i-am lăsat un bilet pe care scria: Din moment ce nu poți să-ți păstrezi bărbăția în pantaloni, m-am gândit să te ajut ”.

Povestea internautei a devenit virală pe TikTok, iar cei mai mulți dintre oamenii din mediul online i-au apreciat inventivitatea și i-au aplaudat modul de a se răzbuna.

(VEZI ȘI: CREDEAU CĂ ESTE BĂRBATUL VISURILOR LOR DAR S-AU ÎNȘELAT! IUBITA ȘI AMANTA AU FĂCUT ECHIPĂ PENTRU A SE RĂZBUNA)

Sursa foto: TikTok