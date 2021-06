Credeau că este bărbatul visurilor lor dar s-au înșelat! Iubita și amanta au făcut echipă pentru a se răzbuna

Două femei, un singură bărbat, o combinație fatal pentru reprezentantul sexului masculin care a crezut că le poate juca pe degete pe cele două. Un bărbat în vârstă de 34 de ani a crezut că poate să fie cu două femei în același timp, fără ca ele să afle una de alta. S-a înșelat amarnic și a primit „pedeapsa”

Timp de opt luni, bărbatul a avut două relații în paralel. Însă în cele din urmă femeile au aflat una de alta și au plănuit răzbunarea perfectă. Toată povestea a început la finalul lunii martie când Kristen Bishop a aflat că în viața iubitului ei există și o altă femeie, Sophie Miller. Cea din urmă a fost cea care a descoperit totul și a anunțat-o imediat și pe iubita oficială. (CITEȘTE ȘI: CE MESAJ A POSTAT O FEMEIE PE UN GRUP DE MĂMICI, DUPĂ CE A ÎNCEPUT SĂ PRESUPUNĂ CĂ ESTE ÎNȘELATĂ.)

„Am aflat că mă înșeală cu aproximativ patru zile înainte de a pleca într-o excursie. Cu puțin timp înainte de a pleca în călătoria noastră, am aflat că el nu era doar cu mine și că mai exista o fată încă de la începutul relației noastre.

Sophie m-a contactat și mi-a lăsat un mesaj vocal și așa am aflat. Mi-a spus: hei, tocmai am aflat despre tine. Eu am o relație cu el de nouă luni și m-am gândit că ai vrea să afli despre mine. Sună-mă dacă ai întrebări”, a povestit Kristen Bishop.

Cele două femei s-au întâlnit și au realizat că bărbatul le păcălise pe ambele. Așa că au pus la cale un plan de răzbunare și au dat totul în vileag chiar în timpul excursiei planificate.

Cum s-au răzbunat cele două femei?

Kristen Bishop și presupusul iubit trebuiau să plece într-o vacanță de vis în Turcia. Odată ajunși în Turcia, pe aeroport și-a făcut apariția și Sophie, iar cele două l-au confruntat pe bărbat. Acesta a fost șocat și nu a știut cum să reacționeze. (VEZI ȘI: ȘI-A FĂCUT PRAF MAȘINA DUPĂ CE A FOST ÎNȘELAT DE IUBITĂ! ARGEȘEANUL ARE DOVEZI: ”AM PRINS-O CU POZE!”)

Iar pentru ca răzbunarea să fie completă, Kristine și Sophie au decis ca ele două să se bucure de excursia în Turcia lăsându-l pe bărbat la aeroport. Acestea s-au împrietenit și au petrecut opt zile minunate împreună, bucuroase că au scăpat de bărbatul toxic din viața lor.

„Sophie și cu mine sincer am avut parte de o vacanță minunată. Din momentul în care ne-am întâlnit, ne-am conectat instantaneu. Ne-am împrietenit destul de repede. Am avut mult timp să ne cunoaștem și să dezvoltăm prietenia.

Ne-a legat într-adevăr călătoria de opt zile și este de departe cel mai fericit lucru din această situație nefericită, că am găsit un prieten grozav. Eu și Sophie suntem oameni puternici, cu principii și am luat acest lucru ca pe o lecție de viață. O excursie între fete este infinit mai bună decât un iubit toxic”, a mai spus Kristine.