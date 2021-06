Un tânăr din Budeasa, județul Argeș, și-a distrus mașina, după ce iubita lui l-a înșelat. El a spus că a prins-o pe aleasa inimii lui cu poze compromițătoare.

Cu levierul și-a lovit tânărul mașina până a distrus-o, după ce a pus cap la cap toate informaţiile pe care le avea şi a primit inclusiv confirmarea pe reţelele sociale, acolo unde a găsit mai multe poze cu iubita lui. Nu înainte de a-și lua o bere și, în timp ce bea, a început să-și lovească Volkswagen-ul. A avut și un partener de nădejde, prietenul lui cel mai bun, care l-a și fotografiat în momentele de isterie. Apoi, a postat imaginile pe internet. (CITEȘTE ȘI: RANDI ȘI-A RECUNOSCUT INFIDELITĂȚILE! ARTISTUL A CĂLCAT STRÂMB ÎN FOSTELE RELAȚII. „AM FOST ÎNȘELAT ȘI AM ȘI ÎNȘELAT”)

Și-a făcut praf mașina după ce a fost înșelat de iubită! Argeșeanul are dovezi: ”Am prins-o cu poze!”

Tânărul a avut și explicația. „Nu ştiu cine e bărbatul cu care m-a înşelat. Era iubita mea, dar acum s-a terminat. Are 26 de ani, cu doi ani mai mare ca mine. Am prins-o pe Facebook, am prins-o cu poze, a fost plecată cu respectivul şi mai multe.

Mi-am distrus maşina de supărare. Aşa e când iubeşti, te mai ia şi capul. Cu maşina nu e problemă, am piese. Următoarea iubită sper să fie cu noroc”, a declarat tânărul pentru epitesti.ro.