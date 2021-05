Randi și-a recunoscut infidelitățile! Artistul a călcat strâmb în fostele relații. „Am fost înșelat și am și înșelat”

Randi nu duce lipsă de admiratoare și de domnișoare dornice să clădească o relație cu el, însă până acum nu a găsit-o pe femeia care să îi taie respirația. Deși momentan artistul este singur a fost implicat în mai mult relații, iar în unele a fost rănit și a rănit și el la rândul lui.

În carul unui interviu recent, Randi a dezvăluit că până acum a trecut prin relații care i-au adus mulă bucurie, dar și prin unele care l-a făcut să sufere. Mai mult, artistul a mărturisit că a fost înșelat și a înșelat și el la rândul lui. Deși a trecut prin astfel de momente, acesta nu regretă nimic și consideră că toate experiențele de acest gen l-au învățat lecții importante.

„Pot să spun că am trăit și simțit și mierea iubirii, cât și cuțitul ei care taie uneori foarte adânc. Da, am fost înșelat și am și înșelat, la rândul meu… Nu regret absolut nimic, pentru că eu spun că e o lecție de învățat din orice mi se întâmplă”, a spus Randi pentru Click!.

Randi, un tip pretențios?!

În ceea ce privește viața sentimentală, Randi pare să fie destul de pretențios și selectiv. Acesta își dorește lângă el o femeie care să i se potrivească din toate punctele de vedere și spune că nu are timp de irosit cu niște persoane cu care nu rezonează.

„De ce să mă cucerească? Eu nu sunt o cetate, sunt un om. Pentru mine e de ajuns să fie ea, să fie autentică, iar lucrurile între noi să vină de la sine, fără efort. De atât e nevoie, cred eu, ca doi oameni să se lege. (…) Sunt un om selectiv, așa cum ar trebui să fie toți oamenii care realizează cât de important este timpul lor. Nu are nici un sens, deci, să împarți viața ta, chiar dacă pentru 3 ore, cu cineva cu care nu rezonezi. Doar de dragul de a fi cu cineva, de a avea pe cineva lângă tine”, a mai spus artistul.



