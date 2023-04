A izbucnit scandalul în tenisul românesc! Reacția Andreei Prisăcariu după înfrângerea României în Billie Jean King Cup

România a fost învinsă de Slovenia cu scorul de 3-2 și a ratat astfel calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup. Eșecul echipei noastre a produs un val de nemulțumire în lumea tenisului românesc. Primele reacții nu s-au lăsat prea mult așteptate. Andreea Prisăcariu (23 de ani, 408 WTA) a criticat dur neconvocarea sa în echipa României pentru aceste meciuri extrem de importante.

Echipa României a ratat lamentabil calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup. În ciuda faptului că au condus cu 2-0 după primele două meciuri de simplu, tricolorele au pierdut neverosimil cu scorul general de 2-3 în fața Sloveniei. Acest eșec a produs un val de nemulțumire printre jucătoarele care nu au intrat în planurile lui Horia Tecău pentru aceste meciuri.

România a pierdut dramatic meciul cu Slovenia

România a înfruntat în deplasare Slovenia pentru calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup. Pentru aceste partide Horia Tecău le-a convocat pe Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Irina Bara, Monica Niculescu şi Anca Todoni.

Începutul a fost excelent pentru echipa noastră, după primele două meciuri de simplu, tricolorele conducând cu scorul de 2-0. Ulterior, egalitatea a fost restabilită de jucătoarele slovene. Meciul decisiv a fost cel de dublu, în care Irina Bara şi Monica Niculescu au fost învinse de Kaja Juvan și Tamara Zidansek, cu scorul de 4-6, 6-2, 6-4. Astfel, Solvenia s-a impus cu scorul general de 3-2 și a obținut calificarea la turneul final.

Andreea Prisăcariu iese la atac după înfrângerea din Billie Jean King Cup

Eșecul tricolorelor a fost comentat și de Andreea Prisăcariu, jucătoare ce nu a intrat în planurile lui Horia Tecău pentru aceste meciuri. Singura dată în care Andreea a jucat pentru echipa României a fost anul trecut, când tricolorele au înfruntat Polonia. În ciuda faptului că a pierdut fără drept de apel în fața liderului mondial Iga Swiatek, scor 0-6, 0-6, Andreea Prisăcariu a lăsat o impresie excelentă.

Dezamăgită că nu a fost chemată pentru meciurile cu Slovenia, Andreea a criticat dur atitudinea celor din staff-ul echipei României, care nu i-au mai dat niciun semn în ultimul an.

”Ce pot să vă zic? Am renunțat să mai încerc să înțeleg ceva din ce se întâmplă la noi în țară acum. Nu mă mai pasionează subiectul. Consider că am suferit destul prima și singura dată când am fost convocată anul trecut.

Am suferit singură și am fost lăsată singură. Am trecut peste. Mă focusez strict pe ce pot eu să fac cel mai bine. Nu m-a întrebat nimeni nimic de atunci. Cât a trecut? Un an! Nici de sănătate, nici de Merry Christmas. Eu nu spun nimic cu răutate acum.

Spun adevărul. Nici nu mă dau vreo victimă. Ei să aleagă pe cine vor. Eu am drumul meu. Și să mă ajute Dumnezeu în continuare!”, a declarat Andreea Prisăcariu pentru ProSport.

