A lăsat-o gravidă pe Ozana Barabancea și a părăsit-o! Jurata Te cunosc de undeva a trăit un adevărat coșmar în tinerețe din cauza soțului de care a divorțat

Ozana Barabancea a avut o căsnicie ce s-a încheiat dureros. În vârstă de 53 de ani, jurata de la Te cunosc de undeva are doi copii cu fostul soț, Sorin Terente. Cei doi s-au iubit mult în tinerețe, însă, din cauza infidelității bărbatului, artista a ales să divorțeze.

Ozana Barabancea este o fire extrem de discretă atunci când vine vorba despre viața personală. Artista este mamă a doi copii, Gloria și Andrew, pe care îi are împreună cu fostul partener de viață, Sorin Terente. Chiar dacă a fost o dragoste nebună între ei, fostul soț a călcat strâmb, la un moment dat, iar cântăreața nu a mai putut răbda.

În anul 2004, cei doi au ajuns în fața notarului. Deși, în prezent, au o relație bună datorită copiilor, jurata de la emisiunea Te cunosc de undeva, difuzată pe Antena 1, a suferit mult atunci când a decis să se despartă de bărbat.

Ozana Barabancea, divorț dureros de soț: „Mi-a fost foarte greu”

Ozana Barabancea și Sorin Terente s-au cunoscut pe scenă, ea fiind solistă vocală, el pianist. Bărbatul i-ar fi fost infidel vedetei și nu a mai fost cale de întoarcere. Cu toate că au încercat să repare lucrurile, singura soluție a fost să se despartă. La vremea respectivă, divorțul și-a pus amprenta semnificativ asupra Ozanei Baranbancea. Însă, odată cu trecerea anilor, au găsit o cale pentru a se înțelege și au păstrat o relație de prietenie de dragul copiilor.

„Mi-a fost foarte greu. Au fost niște momente cumplit de grele. Două zile, la operă, stăteam cu partitură în mână și nu puteam să cânt nimic. Nu mă puteam concentra. Ne-am iertat și cu fostul soț.

A venit și cu prietena lui la noi, am mâncat cu toții la masă. Nu o consider o străină, femeia nu are nicio vină că am divorțat. E o fată civilizată, când ne strângem toți râdem de ne tăvălim pe jos”, a declarat Ozana Barabancea, în urmă cu ceva timp.

Jurata de la Te cunosc de undeva nu a ales să-și refacă viața, după despărțirea de tatăl copiilor săi.

„Copiii au suferit în urma acestui divorț, erau mici atunci. El a fost un bărbat frumos și consecințele frumuseții masculine s-au revăzut în viața lui. A fost mare iubire între noi, am cântat împreună în Anglia, au fost momente foarte frumoase. Acum el are a treia nevastă, s-a terminat, gata”, a mărturisit vedeta de la Antena 1, conform TV Mania.

