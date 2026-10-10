A murit afaceristul Mujea Marcelini. Boala gravă de care suferea: ”Nimeni nu a știut!”

Mujea Marcelini, unul dintre numele cunoscute ale mediului de afaceri din Timișoara în anii ’90, s-a stins din viață la vârsta de 62 de ani, la București. Fostul om de afaceri a avut parte de o ascensiune rapidă în primii ani de după Revoluție, perioadă în care s-a remarcat prin afacerile cu țigări, însă parcursul său a fost marcat și de probleme judiciare. În ultimii ani, acesta s-a îndepărtat de viața publică și a ales să trăiască departe de atenția celor din jur.

Marcelini s-a confruntat cu o boală gravă, descoperită în primăvara anului 2025. De atunci, starea sa de sănătate a devenit o preocupare constantă pentru familie, iar ultimele luni de viață au fost marcate de tratamente și de o deteriorare treptată a puterilor fizice. Fosta sa soție, Otilia Stan, a oferit detalii despre perioada dificilă prin care acesta a trecut și despre modul în care a fost îngrijit pe durata bolii.

Mujea Marcelini a murit!

Problemele de sănătate ale fostului afacerist au fost descoperite în martie 2025, în urma unui control medical. Diagnosticul a schimbat radical cursul vieții sale, iar atenția s-a îndreptat către tratamentele necesare și menținerea unei stări cât mai bune de sănătate. Pe lângă cancer, Marcelini suferea și de anemie severă, o afecțiune care îi putea afecta suplimentar organismul.

În perioada următoare, acesta a urmat tratamente specifice, inclusiv radioterapie și injecții hormonale. La începutul anului 2026, starea sa fizică ar fi început să se degradeze vizibil, iar forțele l-ar fi părăsit treptat. Deși analizele medicale ar fi oferit în continuare rezultate considerate bune, declinul său a ridicat semne de întrebare în rândul celor apropiați.

Potrivit relatărilor fostei sale soții, diagnosticul a fost ținut departe de ochii publicului. Puține persoane din afara familiei ar fi cunoscut gravitatea situației, în condițiile în care Marcelini devenise tot mai retras și își redusese considerabil aparițiile în cercurile sociale pe care le frecventa în trecut.

Otilia Stan, fosta soție a lui Mujea Marcelini, a povestit că s-a implicat în îngrijirea acestuia pe întreaga durată a bolii. Potrivit informațiilor prezentate de aceasta, femeia s-ar fi ocupat de cheltuielile necesare și de aspectele legate de sănătatea fostului partener, încercând să îi ofere sprijin în perioada în care organismul său devenea tot mai slăbit.

„Eu am avut grijă de el toată perioada cât a fost bolnav. Eu am plătit tot. Eu îl întrețineam, eu îi întrețineam pe toți. Am descoperit că suferea de cancer în martie 2025, în urma unui control. În momentul în care am aflat că are cancer, m-am ocupat de tot ce ține de sănătatea sa. Avea și o anemie severă. La începutul acestui an, forțele și puterile sale au început să scadă alarmant. Analizele sale erau însă în continuare bune, așa că am crezut că totul era din cauza radioterapiei și a injecțiilor hormonale pe care le făcea. În afara familiei, nimeni nu a știut că are această boală. El s-a retras atât din activitățile sale, cât și din ieșirile pe care le avea frecvent cu prietenii, pentru a se concentra asupra copiilor săi”, a spus Otilia Stan, fosta soție a afaceristului, potrivit Spynews.

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