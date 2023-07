A murit Gigi Mărgărit. Tragedie în lumea muzicală, cum s-a dat vestea

Pe data de 25 iulie, lumea muzicală a primit o veste tristă. Gigi Mărgărit, patronul Clubului Phoenix, s-a stins. Anunțul a fost făcut de către Horia Pătrăhău, ajungând, astfel, și la Sorin Lucian Ionescu și Tibi Duțu, basist și prieten bun al regretatului iubitor de muzică.

În urmă cu 26 de ani, Gigi Mărgărit a fondat Clubul Phoenix, loc în care au avut loc mai bine de 900 de concerte. Printre cei care au inaugurat scena localului, la 9 august 1997, se numără: Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan, Florian Pittiș, Harry Tavitian, Corneliu Stroe, K1. Nicu Covaci, faimosul fondator al trupei legendare Phoenix, ar fi trebuit să vină la inaugurare, dar nu a avut cum. Ulterior, a rămas nedespărțit de locul care a conectat, vreme de mai bine de un sfert de secol, fanii muzicii rock.

Echipa de comunicare de la localul din Constanța pe care l-a fondat Gigi Mărgărit a transmis un mesaj despre decesul patronului, spunând:

„Toți cei ce au călcat pragul Clubului Phoenix, la concerte sau la o bere, l-au cunoscut pe Gigi Mărgărit așa cum a fost el: primitor, generos, iubitor și implicat.

Clubul Phoenix, născut din sufletul său, club care înseamnă Gigi Mărgărit!

Luna viitoare, se vor împlini 26 de ani de la inaugurarea Clubului Phoenix; din păcate, Gigi nu va mai fi împreună cu noi, dar, în mod sigur, va fi prezent în spirit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Pentru cei ce vor să-l întâlnească pentru ultima dată, vom reveni cu detalii”.

Sute de oameni au urat condoleanțe familiei și au distribuit postarea.

Doliu în lumea muzicii după Gigi Mărgărit

Printre cei care au reacționat imediat când au primit teribila veste, se numără și membrii trupei Bosquito. Artiștii au vrut să aducă un omagiu atât patronului, cât și locului din care muzica răsună de mai bine de două decenii.

„Trupa Bosquito deplânge dispariția dintre noi a lui Gigi Mărgărit, fondatorul și sufletul clubului Phoenix din Constanța. Gigi a fost un mare susținător Bosquito iar Clubul Phoenix este scena românească unde grupul nostru are cea mai lungă activitate concertistică neîntreruptă. Încă din 2001. Bosquito oferă condoleanțe familiei îndurerate și va păstra mereu vie amintirea prietenului Gigi. Dumnezeu să te odihnească, om bun!”, a transmis trupa Bosquito.

„Muzica ne-a împrietenit în urmă cu 46 de ani, amândoi eram în clasa a XI-a și iubeam rockul! Nu peste mulți ani, Gigi a deschis primul studio de înregistrări din oraș, mare minune în acele vremuri; prima noastră poză împreună a fost făcută acolo, pe bulevardul Tomis, în 1982.

În urmă cu 26 de ani, a venit unul dintre momentele cele mai importante ale vieții noastre: deschiderea clubului Phoenix… de atunci, peste 900 de concerte! Primul dintre acestea, la 9 august 1997 cu: Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan, Florian Pittiș, Harry Tavitian, Corneliu Stroe și K1.

Cu Gigi nu m-am certat niciodată; arareori, am avut discuții în contradictoriu, legate de unele concerte. Câte am văzut și auzit, am fi putut scrie o carte, dar am păstrat totul pentru noi. 😁

Gigi Mărgărit era prietenos, bun la suflet (chiar dacă, uneori, părea un dur), mucalit și implicat total în viața clubului.

Din păcate, a lui a luat sfârșit, ieri!

Gigi, Dumnezeu să te odihnească în pace! ❤”, a transmis Horia Pătrăhău, asociat la local și prieten bun al regretatului patron.

„Bunul nostru prieten Gigi Mărgărit nu mai este! Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus cântărețul Marius Bațu.

