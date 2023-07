Doliu în lumea muzicii! Tony Bennett a murit

Vineri, 21 iulie 2023, o veste extrem de tristă a lovit lumea muzicală internațională. Legendarul cântăreț Tony Bennett a murit la vârsta de 96 de ani.

Anunțul decesului lui Tony Bennett a produs multă tristețe în întreaga lume. Moartea legendarul artist a fost confirmată de publicista Sylvia Weiner într-o declarație pentru Associated Press. Aceasta a explicat că Bennett s-a stins din viață la New York, fără a exista însă o cauză specifică a morții sale.

(NU RATA: Valentin Gheorghiu a murit la 95 de ani. S-a tras cortina pentru marele pianist: „Ne-a părăsit pentru o lume mai bună”)

Legendarul cântăreț Tony Bennett a murit. Artistul avea 96 de ani

Cu o carieră ce a durat nu mai puțin de 70 de ani, Tony Bennett a fost unul dintre cei mai prolifici cântăreți din istoria muzicii. El a vândut milioane discuri și a câștigat nu mai puțin de 20 de premii Grammy, inclusiv un trofeu pentru întreaga carieră.

Tony Bennett, pe numele său Anthony Dominick Benedetto, s-a născut pe pe 3 august 1926, în Long Island City, Queens, oraşul New York, Statele Unite ale Americii. De-a lungul prodigioasei sale cariere, Bennett a colaborat cu mulți artiști celebri, printre care Lady Gaga, Paul McCartney, Aretha Franklin, Willie Nelson şi Bono. Printre cele mai cunoscute melodii ale lui Tony Bennett se numără ”The Way You Look Tonight”, ”Body and Soul” și ”(I Left My Heart) In San Francisco”.

Tony Bennett a fost extrem de pasionat și de pictură. Lucrările sale, produse sub numele său de naștere, sunt expuse la Smithsonian Institution și la Butler Institute of American Art. În anul 2001, el a fondat Frank Sinatra School of the Arts din Queens, New York, care oferă calificări în artă plastică, dans, muzică vocală și instrumentală, dramă și film.

În anul 2016, artistul fusese diagnosticat cu boala Alzheimer, dar a continuat să înregistreze melodii și chiar a publicat un volum de memorii intitulat Just Getting Started. Totuși, din cauza bolii, Bennett nu a mai putut susține concerte, ultimele două fiind cele de la la Radio City Music Hall, pe 3 şi 5 august 2021.

În afara scenei, Tony Bennett a avut o viață extrem de zbuciumată. Fiind o fire optimistă, legendarul cântăreț a trecut cu fruntea sus de divorț, dependenţa de cocaină, impozite neplătite, dar și de momentele mai puțin plăcute din carieră.

În anul 2016, o statuie înfăţişându-l pe Tony Bennett a fost dezvelită în faţa hotelului Fairmont Hotel din San Francisco, locul în care a interpretat pentru prima dată această melodie, în urmă cu aproximativ 55 de ani.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea cinematografiei! Renumitul actor John Beasley a murit brusc, după ce a ajuns la spital)