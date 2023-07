Artistul care trăiește o dramă! După ce a fost suspect de cancer, acum primește o nouă lovitură: „Are leucemie în stadiu terminal”

Octavin Riu este artistul care a trăit o adevărată dramă în viața lui. Cântărețul a practicat stomatologia mult timp, până a realizat că este făcut pentru a fi pe scenă. Așa că, a dat frâu liber pasiunii și s-a apucat de muzică. Interpretul se bucură de succes în plan profesional, însă trecutul nu-i dă pace. Acesta a avut parte de multe încercări grele de-a lungul timpului, însă ultima veste tragică i-a pus capac!

Octavian Riu a devenit cunoscut publicului, acum câțiva ani, când și-a expus povestea de viață pe micile ecrane. A practicat ani la rând stomatologia, însă și-a dat seama că este făcut să fie artist. A pus muzica pe primul loc și s-a bucurat de mult succes pe plan profesional. Deși totul părea să meargă ca pe roate, cunoscutul artist s-a lovit de un adevăr crunt: mama lui are leucemie în stadiul terminal.

„Din păcate, maică-mea are leucemie în stadiu terminal. Face citostatice, iar analizele ies mereu prost. Nu prea scapă nimeni într-o asemenea fază a bolii. Eu sunt mai tare de fel, mulți spun că am sânge rece, dar trebuie să fie și cineva tare. Iau necazurile vieții ca atare. Nu vrea să o vizitez. Îmi pare foarte rău pentru ea. Săraca, nu mai are nici păr de la tratamentul pe care îl urmează.

Am tot vorbit cu ea, i-am zis să vină în țară. Eu mă gândesc acum și ca medic, chiar dacă nu sunt de specialitate oncolog, dar am căutat în stânga și-n dreapta și mi-am dat seama că nu pot să mă mint. Realitatea nu e tocmai fericită. Ea a mai dat semne că nu era bine, dar nu știam că era vorba despre leucemie. Am încercat să o aduc, să facă investigații, un RMN, ceva… Dacă îmi zice cineva că o pot ajuta cu zeci de mii de euro, eu fac asta, dar uite că sunt momente în care banii chiar nu ajută, îi ai degeaba. Poți să fii miliardar și nu te ajută cu nimic banii”, ne-a declarat Octavian Riu.

Octavian Riu, suspect de cancer

Cântărețul a avut parte de sperietura vieții lui, de curând, după ce a aflat că este suspect de cancer. Clipele grele au început pentru Octavian în primele luni din acest an. La începutul lui 2023, artistul și-a pierdut soacra, care era ca o mamă pentru el. De parcă nu ar fi fost de ajuns, un alt necaz s-a abătut asupra vieții lui: era suspect de cancer.

În urmă cu o lună și ceva, Octavian a avut niște dureri abdominale severe care nu-l lăsau să doarmă noaptea. Cu două luni înainte să apară aceste dureri, el și-a făcut o ecografie abdominală de rutină, însă nimic nu prevestea ce urma să i se întâmple.

“M-au ținut durerile astea așa, intermitent, câteva ore pe zi. Într-o seară, eram la București, iar a doua zi aveam sesiune la studioul muzical. Nici nu știu cum s-o dau să nu sune aiurea… Ce să vezi? M-am dus la baie și pentru prima dată în viața mea am urinat sânge. Am simțit că fuge pământul de sub picioare. Nu am dormit deloc în noaptea aia de îngrijorat ce eram”, a mărturisit Octavian Riu.

Calvarul abia începuse. A mers de urgență la medic, unde i s-au făcut investigații. „Medicul tot evita să îmi dea un răspuns, iar eu știam că pe CT vezi instant dacă e ceva în neregulă. În fine, am așteptat până a doua zi rezultatul, căci nu au vrut pentru nimic în lume să îmi spună ce se vede pe acel CT. În acea seară, am rămas în București, pentru că a doua zi trebuia să plec cu soția și fetițele la Disney, în Paris. Pe la ora 11:00 primesc un e-mail cu rezultatele CT-ului. Aveam o pietricică la rinichi, ceea ce nu reprezenta o problemă, dar totodată am văzut că am o altă problemă la ficat. Diagnostic prezumtiv: formațiune tumorală hepatică, dimensiuni 4-5 centimetri în faza tardivă”, spune artistul.

Ce verdict au dat medicii în cazul lui Octavian Riu

După o scurtă așteptare, solistul și-a aflat diagnosticul. Din fericire, nu era vorba de cancer. “Pe mine deja m-au descurajat ce au zis medicii. Le-am zis colegilor că mai vreau doar să am un concert și să vină mii de oameni. Mă resemnasem cumva că nu o să îmi văd copiii la casele lor. Apoi, acolo la studio am primit rezultatul de la RMN. Nu aveam curajul să îl deschid. Se vedea aceeași piatră la rinichi…

Dar nu mai era în rinichi, ci coborâse. La final, diagnosticul era hemagiom hepatic. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă atunci, căci hemangiomul hepatic e, într-adevăr, o tumoră, dar benignă. Deci nu era cancer. Am eliminat apoi acea piatră la rinichi. Acum mă bucur că am reușit să depășesc acest episod complicat. Toată povestea asta m-a făcut să îmi prețuiesc mai mult viața. Acum înțeleg vechea zicală: Azi ești, mâine nu mai ești”, a încheiat Octavian Riu.