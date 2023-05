Doliu în lumea cinematografiei! Renumitul actor John Beasley a murit brusc, după ce a ajuns la spital

Pe data de 30 mai, John Beasley a trecut la cele sfinte. Celebrul actor de pe Brodway avea 79 de ani. În urmă cu doar câteva zile, fusese internat în spital ca urmare a unor probleme de ficat. Starea sa de sănătate s-a înrăutățit în mod neașteptat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. Familia a transmis vestea tristă a decesului artistului pe data de 31 mai.

John Beasley s-a născut pe data de 26 iunie 1943 în Omaha, Nebraska și este cunoscut pentru rolurile sale din filmele Rudy (1993), The General’s Daughter (1999), The Sum of All Fears (2002), Walking Tall (2004), The Purge: Anarchy (2014) și Sinister 2 (2015).

În anul 2002, a fondat În 2002, Beasley a fondat „John Beasley Theatre & Workshop” în Omaha, Nebraska, pentru a promova teatrul, în special lucrările scrise de afro-americani. Din acest motiv, a reprezentat un model pentru tinerii de culoare și o speranță la un viitor mai bun.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în televiziune! Familia renumitului magician care a creat Magic Castle a făcut tristul anunț)

Fanii din întreaga lume îi duc dorul lui John Beasley

Redăm doar câteva dintre mesajele lăsate de fani în memoria unuia dintre cei mai mari producători și actori din istoria recentă:

„Odihnește-te în Rai John Beasley. Transmis rugăciunile mele și condoleanțe familiei tale. Îți mulțumesc că i-ai arătat unui tânăr de culoare ceva diferit. Mi-ai schimbat perspectiva asupra a ceea ce este posibil pentru persoane ca mine”, a spus Dayton Rogers, muzician.

„De la locuințele ieftine la Brodway. John Beasley, pentru mine, a fost fiul domnișoarei Grace! Încă îl văd coborând treptele dimineața și luând un castron de cereale în timp ce mama lui îmi apăsa părul super des și fericit! A trecut de la proiectul de locuințe la Broadway! Odată mi-a spus despre Broadway, „a durat ceva timp să ajung acolo, dar am avut o alergare grozavă indiferent”. Singurul regret al lui despre Broadway a fost că mama lui nu a trăit ca să-l vadă… Oh, dar când murim…”, a spus Connie Sauls Wilkins, artistă și prietenă de familie.

„John Beasley și cu mine nu am avut niciodată șansa de a lucra oficial împreună, dar impactul lui asupra teatrului Omaha este de neegalat. Unul dintre primele spectacole pe care le-am văzut și care m-a determinat să urmez teatrul ca o carieră completă a fost producția Teatrului Beasley a THE WIZ în… 2009”, a transmis Nik Whitcomb, producător muzical.

Regretatul artist a apărut în aproape 30 de filme și peste 20 de emisiuni. Rolul său cel mai proeminent într-un serial de televiziune a fost cel de Irv Harper în seria WB Everwood. Fanii de pe micile ecrane îl știu și pentru TV Land The Soul Man, care a fost difuzat până în anul 2016 și a avut 5 sezoane.

Nu doar John Beasley este o legendă, ci și nepotul său, Malik, care este jucător profesionist de baschet pentru Los Angeles Lakers.

(CITEȘTE ȘI: Doliu în lumea muzicii! Celebrul basist al legendarei trupe The Beatles a murit)