Doliu în lumea muzicii! Celebrul basist al legendarei trupe The Beatles a murit

Pe data de 22 mai, Chas Newby, muzicianul care a cântat la chitară bas pentru The Beatles, a murit. Artistul avea 81 de ani. Vestea cumplită a venit de la un apropiat, pe rețelele de socializare. Vedete din întreaga lume au vrut să-i aducă un omagiu.

Unul dintre cei mai mari chitaristului ai lumii s-a stins. Zvonul a început să circule cu viteză, dar fanii nu au vrut să creadă, până când Roag Best, fratele lui Pete Best, fost coleg al artistului, a confirmat decesul:

„Atât eu, cât și Pete și întreaga familie Best am fost absolut devastați să auzim vestea foarte tristă cu privire la moartea unuia dintre cei mai apropiați prieteni ai familiei, Chas Newby, aseară (seara de 22 mai, n.r.). Mulți dintre voi îl veți cunoaște pentru că el cânta la chitară bas, atât pentru The Beatles, cât și pentru The Quarrymen, dar pentru noi a fost relaxat Chas cu un zâmbet larg. Ne va fi cu adevărat dor de el. Veșnic în gândurile noastre. Dumnezeu să te binecuvânteze Chas”, a spus Roag Best.

Chas Newby, admirat profund de John Lennon

Chas Newby nu a fost doar basist, ci și profesor de matematică născut în Midlands al Angliei. În urmă cu mai bine de 60 de ani, în decembrie 1960, Newby a susținut patru concerte ca basist pentru Beatles, trupă în care se afla și Pete, prietenul său de când avea doar 11 ani. Momentul amintit cu șase luni înainte să împlinească 20 de ani. În mod remarcabil, a fost pe scenă pentru concertul trupei Beatles la Primăria Litherland, pe 27 decembrie 1960, dată cunoscută pentru faptul că atunci a luat ființă faimoasa formație.

Însuși John Lennon i-a cerut lui Newby să se alăture The Beatles la următoarea lor incursiune în Germania de Vest, dar el a optat să-și continue cariera academică. A continuat să studieze chimia și a devenit profesor în Worcestershire. Basistul avea să se întâlnească, din nou, cu vechiul său prieten Pete Best pentru un concert ocazional și, de asemenea, s-a alăturat celor reuniți Quarrymen în 2016.

„Este cea mai tristețe să aud despre moartea lui Chas Newby”, „Interesant, el a fost și primul basist stângaci din Beatles. RIP Chas Newby, gânduri și urări de bine din partea tuturor celor de la The Cavern Club”, sunt doar câteva dintre mesajele primite.

„RIP Chas Newby, completa Beatle și era un tip echitabil. El l-a înlocuit pe Stuart la câteva întâlniri când Beatles s-au întors de la Hamburg pentru prima dată, la sfârșitul anului 1960, inclusiv data importantă din Litherland. În ultimul timp, a fost și unul dintre Oamenii Carierei. Un bărbat fermecător, mereu o plăcere să-l văd”, a scris istoricul Beatles Mark Lewishon pe Twitter.

