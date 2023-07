Doliu în lumea filmului. Fiica lui Charlie Chaplin, Josephine Hannah, a murit

Lumea filmului este din nou în doliu. Actrița Josephine Hannah Chaplin, fiica legendarului Charlie Chaplin, a murit la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, în cursul zilei de vineri, 21 iulie 2023.

Vineri, o nouă veste tristă a căzut peste lumea cinematografiei. Actrița Josephine Hannah Chaplin a murit pe 13 iulie, la Paris, la vârsta de 74 de ani. Familia sa a făcut anunțul, fără a oferi însă detalii referitoare la motivul decesului.

Josephine Hannah, fiica lui Charlie Chaplin, a murit la 74 de ani

Josephine Hannah Chaplin s-a născut pe 28 martie 1949, în Santa Monica, Statele Unite ale Americii. Ea a fost cel de al treilea copil dintre dintre cei opt pe care legendarul comedian Charlie Chaplin i-a avut cu actrița britanică Oona O’Neill, fiica marelui dramaturg Eugene O’Neill, laureat al Premiului Nobel.

Josephine Hannah Chaplin a făcut primii pași în lumea cinematografiei în 1952, atunci când a apărut în deschiderea filmului „Limelight”, regizat de tatăl ei, Charlie Chaplin. Mai târziu, va străluci din nou în deschiderea unei producții a tătălui său, „A Countess From Hong-Kong”. De-a lungul anilor, ea a demonstrat că a moștenit din talentul imens al părinților, colaborând cu regizori uriași, precum Pier Paolo Pasolini, în pelicula „The Canterbury Tales” (1972).

Ea s-a ținut departe de viața agitată de la Hollywood, preferând liniștea și romantismul Parisului, unde a trăit aproape întreaga viață. „Escape to the Sun”, „L’odeur des fauves”, „Jack the Ripper”, „Nuits rouges”, „À l’ombre d’un été” sunt câteva dintre filmele în care Josephine Hannah Chaplin a avut prestații de excepție.

În anul 1969, Josephine Hannah Chaplin s-a căsătorit cu afaceristul grec Nikki Sistovaris. Mariajul lor nu a durat însă prea mult, în 1977 ei divorțând. La scurt timp după acest eșec sentimental, actrița și-a refăcut viața alături de actorul francez Maurice Ronet, cu care a rămas împreună până când acesta a murit, în 1983. În 1989, Josephine s-a căsătorit cu arheologul Jean-Claude Gardin. Cei doi au rămas împreună până la moartea lui Gardin, în anul 2013. Din fiecare mariaj actrița a avut câte un copil, și anume Charlie Sistovaris, Julien Ronet și Arthur Gardin.

