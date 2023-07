Jane Birkin, renumita actriță care a inspirat casa de modă Hermes, a murit! Cum s-a realizat cea mai dorită geantă din lume

Jane Birkin, actrița de origine franco-britanică, s-a stins din viață la Paris, la vârsta de 76 de ani, după o luptă grea cu o boală cumplită. Pe lângă cariera de excepție în muzică și cinema, Birkin rămâne un reper și în modă, datorită casei de modă Hermes, care a creat în 1984 un model de geantă ce îi poartă numele. The Birkin Bag este una dintre cele mai râvnite poșete în întreaga lume!

Jane Birkin a fost diagnosticată cu leucemie în 2002, iar în mai, anul acesta, boala s-a agravat, motiv pentru care a fost nevoită să își anuleze mai multe concerte pe care le avea planificate. În cadrul unui interviu mai vechi, artista și-a descris boala ca pe un „cancer nu foarte dureros”, însă datorită optimismului său a reușit să își continue viața în liniște, până în urmă cu două săptămâni.

Povestea genții The Birkin Bag

Istoria genţilor Birkin a început în 1983, după o întâlnire întâmplatoare dintre Jane Birkin şi Jean-Louis Dumas, pe vremea aceea şef executiv în cadrul companiei Hermès. În timpul unui zbor, cântăreţei i s-a vărsat conţinutul genţii prea pline pe podea, moment în care actrița s-a plâns că nu găseşte o geantă potrivită pentru călătoriile sale de weekend.

CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT DE CE A MURIT LISA MARIE PRESLEY. LEGIȘTII AU FĂCUT ANUNȚUL DESPRE FIICA LUI ELVIS LA 6 LUNI DE LA DECES

Dumas i-a spus atunci că îi va crea geanta visurilor, iar o lună mai târziu a apărut The Birkin Bag.

„Mă duceam la Londra și însoțitoarele de zbor mi-au schimbat locul. M-au așezat lângă un domn foarte politicos. Aveam o agendă, ca de obicei. O geantă plină de hârtii, iar totul a căzut pe jos. Le-am ridicat şi el a spus că ar trebui să ai buzunare unde să îţi pui agenda. I-am spus „Ce poţi face? Hermes nu face genţi cu buzunare.” Atunci el a spus „Eu sunt Hermes!” Atunci i-am dat agenda şi i-am spus că dacă poţi face o geantă cu buzunar, ar fi minunat. L-am întrebat dacă poate face o geantă puțin mai mare decât Kelly, dar nu atât de mare ca valiza mea care cântărea o tonă. Am făcut o schiţă, a luat-o cu el, iar o lună mai târziu am primit un apel în care îmi spuneau să vin să mă uit la geantă. Era făcută din carton. Arăta minunat. Mi-au întrebat dacă o pot numi după mine. Am fost flatată. Când cineva spune pentru ce eşti cunoscută aş putea să spun pentru geantă”, a povestit regretata artistă în cadrul unui interviu.

Astăzi, genţile Birkin sunt de regulă confecţionate în funcţie de comenzile speciale ale clientelei exclusiviste, unele au dimensiuni mai mici, iar altele sunt încrustate cu diamante și ajung la un preț amețitor, de 500.000 de dolari. Un accesoriu specific acestor genţi este micuţul lacăt, care de regulă este placat cu aur alb.

În 2012, una dintre gențile Birkin, încrustată cu peste 2.000 de diamante – denumită Sac Bijou Birkin -, a fost evaluată la 2 milioane de dolari. Birkin declara în 2011 că Hermés i-a plătit anual circa 30.000 de lire sterline pentru geanta care îi poartă numele, bani pe care aceasta i-a direcționat, de-a lungul timpului, către diverse organizații caritabile.