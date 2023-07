S-a aflat de ce a murit Lisa Marie Presley. Legiștii au făcut anunțul despre fiica lui Elvis la 6 luni de la deces

Pe data de 12 ianuarie, Lisa Marie Presley, singurul copil al lui Elvis și Priscilla Presley, a murit. Abia la o distanță de 6 luni, s-a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, cu regretata artistă. Fosta soție a lui Michael Jackson avea doar 54 de ani.

Se pare că artista a suferit un stop cardiac la doar două zile după ce a participat la Globurile de Aur. În lunile de dinaintea decesului, slăbise între 40 și 50 de kilograme. Pentru a ajunge la această greutate, pe lângă medicamente, consuma și opioide. Apropiații susțin chiar că făcuse o operație de chirurgie plastică. Așadar, toți acești factori i-ar fi adus decesul, așa cum se arată în raportul medicilor legiști.

Lisa Marie Presley s-a stins la doar 54 de ani

Artista s-a născut pe 1 februarie 1968 în vremea de glorie a cuplului Elvis-Priscilla Presley. Când avea doar patru ani, părinții săi au decis să meargă pe drumuri separate, iar doar cinci ani mai târziu, tatăl ei, „regele rock-n-roll-ului”, a încetat din viață.

O copilărie cu debut trist avea să continue cu o adolescență plină de substanțe interzise, școli private și chiar un internat din California, dar tânăra avea să înflorească, câțiva ani mai târziu.

În anul 2003, Lisa Marie Presley și-a lansat albumul de debut, To Whom It May Concern”, care a ajuns pe locul 5 în topul Billboard 200 de albume și a primit aurul în vara aceea. Fiica „regelui” nu a avut succes doar profesional, ci și pe plan personal, reușind să-i fure inima unuia dintre cei mai râvniți bărbați ai tuturor timpurilorm Michael Jackson. Artista a fost căsătorită cu patru bărbați celebri, respectiv: muzicianul Danny Keough, Michael Jackson, Nicholas Cage și cu Michael Lockwood.

În urma căsătoriilor au rezultat patru copii: Riley Keough, Benjamin Keough, Harper Vivienne Ann Lockwood și Finley Aaron Love Lockwood. Din nefericire, în anul 2020, Benjamin Keough s-a sinucis la vârsta de 27 de ani.

Anunț neașteptat la înmormântarea fiicei lui Elvis

La ceremonia de înmormântare a lui Lisa Marie Presley, Ben Smith-Petersen a făcut un anunț cu totul neașteptat. Riley Keough, nepoata lui Elvis Presley, a devenit mamă în mare secret, iar ginerele a dat-o de gol. Cei doi tineri sunt împreună de ani buni și s-au căsătorit în anul 2015. Date fiind circumstanțele triste, cântăreața nu a mai apucat să primească o veste atât de superbă de la fiica sa.

