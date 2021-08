A murit regizorul Dan Puican! Fostul soț al Stelei Popescu se afla la un pelerinaj de Sfânta Maria

Regizorul Dan Puican a murit! Fostul soț al Stelei Popescu se afla la un pelerinaj de Sfânta Maria, la Sâmbăta de sus, acolo unde se ducea în fiecare an.

Născut pe 6 martie 1933, la Oltenița, Dan Puican a activat ca actor și regizor la Radiodifuziunea Română, fiind cunoscut pentru activitatea sa în domeniul teatrului radiofonic, unde a regizat peste 1000 de piese de teatru. Alexandru Arșinel și-a exprimat regretul și a vorbit la superlativ despre fostul soț al Stelei Popescu.

„Dan Puican a avut nu numai „calitatea de soţ al Stelei Popescu”. A fost unul dintre cei mai mari prieteni ai artiştilor români, artişti pe care i-a lansat. A lucrat cu cei mai mari actori români. A fost o adevărată enciclopedie a teatrului. Ştia tot despre oricine, despre orice eveniment.

Era prezent la toate manifestările şi, dacă putea, întotdeauna era lângă artiştii români. El se ducea în fiecare an la Sâmbăta de Sus. Un român credincios, patriot, care a fost răsplătit pentru activitatea sa cu ordine şi medalii. Are nenumărate performanțe (…) „, a declarat Alexandru Arșinel la Antena 3.

Dan Puican și Stela Popescu au fost căsătoriți timp de opt ani. În 1969, actriţa s-a îndrăgostit nebuneşte de textierul Mihai „Puiu“ Maximilian. Stela Popescu şi-a părăsit soţul pentru a-şi trăi marea dragostea vreme de 30 de ani, până la moartea lui Puiu Maximilian din 1998, după o luptă grea cu cancerul.

Regizorul a mărturisit în nenumărate rânduri că actrița a fost dragostea tinereții sale. După divorț, cei doi au rămas în relații amiabile și se vizitau de multe ori.

”M-am îndrăgostit de ea şi nu-mi pare rău. După ce ne-am despărţit am avut o relaţie bună şi am colaborat foarte bine la radio. Când m-am despărţit de Stela mi-am jurat că nu mă voi mai căsători cu altă actriţă, pentru că nu va mai exista alta la fel de bună ca ea. M-am căsătorit cu actuala soţie, cu care am un băiat şi e destul de bine.

Mi-a zis că e mai bine să ne despărţim şi aşa a fost. Nu ştiu, orice rău spre bine, mi-am zis eu atunci. N-a fost bine, dar tot timpul am fost alături de ea. Mulţi mă criticau că o laud pe Stela deşi nu mai sunt cu ea. La mijloc a fost şi iubirea din tinereţe. Atunci doar pe ea am iubit-o. Am avut relaţii, dar nu erau iubiri adevărate”, mărturisea Dan Puican.