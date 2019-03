A murit Zina Dumitrescu. Prima reacție a lui Cătălin Botezatu

Ziua de 28 martie 2019 va rămâne una de doliu în lumea modei din României: Zina Dumitrecu a murit, iar vestea tristă i-a îngenuncheat de durere pe toți cei care au cunoscut-o și au lucrat împreună cu ea. Cătălin Botezatu a izbucnit în plâns când a vorbit în urmă cu puțin timp cu o echipă de jurnaliști despre moartea “Mamei Zina”.

Citește și: Zina Dumitrescu, ultima apariție la TV. Mărturisiri sincere: “Nu regret nimic din ce am făcut”

Nu mai e un secret pentru nimeni că Zina Dumitrescu și Cătălin Botezatu aveau o relație foarte specială. “Mama Zina” îl considera ca fiul ei, iar designerul o iubea enorm. Contactat telefonic, juratul de la “Bravo, ai stil!” nu și-a putut stăpâni lacrimile și a povestit cum a aflat vestea care i-a sfâșiat sufletul.

“Este o veste tristă, am aflat acum zece minute, mi s-a spus că nu a murit, că încă erau la spital, o resuscitau. Nu cred aşa ceva! A fost unul din oamenii care i-a făcut viaţa mai frumoasă (n.r.: Ioan Casian). Poate că noi nu am fost tot timpul acolo, poate că am fost prea puţin, acum e destul de delicat, nu ştiu, iertaţi-mă, nu ştiu ce să vă mai spun”, a declarat Cătălin Botezatu în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.