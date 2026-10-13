A născut la 18 luni după ce și-a îngropat fetița de doar nouă luni! Ce a descoperit pe chipul bebelușului a lăsat-o fără cuvinte

Lauren Cummings Johnson, o influenceriță cunoscută pe rețelele sociale, a devenit din nou mamă, la un an și jumătate după tragedia care i-a schimbat complet viața. În aprilie 2025, ea și soțul său, Wilson Johnson, și-au pierdut fetița, Lily Ann, care avea numai nouă luni. Acum, cei doi au întâmpinat venirea pe lume a unui băiețel, iar bucuria nașterii a fost însoțită de amintiri dureroase, dar și de o coincidență care i-a emoționat profund. Nou-născutul a avut exact aceeași greutate la naștere ca sora sa, iar un semn de pe chipul copilului a căpătat pentru părinți o semnificație cu totul specială.

A devenit mamă din nou după tragedia care i-a marcat familia

Potrivit PEOPLE, Lauren Cummings Johnson și soțul ei, Wilson Johnson, au devenit părinții unui băiețel miercuri, 7 octombrie 2026, la ora 15:06, după o perioadă în care bucuria unei noi sarcini s-a împletit permanent cu durerea pierderii primului lor copil.

Bebelușul a primit numele James Wilson Johnson Jr., a măsurat aproximativ 54,6 centimetri și a cântărit 3,97 kilograme la naștere. Un detaliu i-a impresionat în mod deosebit pe părinți: băiețelul a avut exact aceeași greutate la naștere ca sora sa mai mare, Lily Ann, care a murit în aprilie 2025, la numai nouă luni.

Într-un interviu exclusiv acordat publicației People, Lauren a povestit cât de important a fost momentul în care și-a ținut pentru prima dată fiul în brațe, după toate încercările prin care trecuse familia.

„Ne gândeam întruna ce dar din Cer este el. În clipa în care l-am văzut, am început să mă rog pentru el, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru viața lui și pentru darul de a-i fi mamă”, a mărturisit influencerița.

Ea a explicat că nașterea lui James a reprezentat un moment pe care îl așteptaseră cu emoție, dar pe care îl trăiau și prin prisma pierderii suferite.

„După tot ce am trăit cu Lily Ann, venirea lui James în familia noastră a fost ceva incredibil de special”, a adăugat Lauren.

Nașterea a fost atât de rapidă încât a avut nevoie să împingă doar de două ori

Lauren a povestit că medicii i-au indus travaliul în dimineața zilei de 7 octombrie, iar lucrurile au evoluat mult mai repede decât s-ar fi așteptat. După declanșarea nașterii, a fost nevoie să împingă de numai două ori pentru ca băiețelul să vină pe lume.

Experiența a fost una intensă, iar influencerița a recunoscut că totul s-a petrecut într-un ritm amețitor, însă momentul în care și-a putut strânge copilul la piept a făcut ca toate emoțiile să se transforme într-o bucurie profundă.

„Totul s-a întâmplat atât de repede și a fost ca un vârtej, dar eram mai mult decât recunoscători că, în sfârșit, îl puteam ține în brațe”, a declarat ea.

Semnul de pe fața bebelușului i-a făcut pe părinți să se gândească imediat la fiica pierdută

La scurt timp după naștere, Lauren a observat că fiul său avea un semn din naștere în centrul feței, cunoscut în limbajul medical drept nevus simplex, o pată vasculară frecventă și inofensivă la nou-născuți.

Un asemenea semn este numit popular și „sărutul îngerului”, iar pentru Lauren și Wilson această denumire a avut o semnificație emoțională aparte, deoarece le-a amintit imediat de fiica lor, Lily Ann.

Părinții au ales să privească semnul ca pe un simbol al legăturii dintre cei doi copii și să își imagineze că sora mai mare și-a întâmpinat frățiorul cu un gest de iubire înainte ca acesta să se nască.

„Medicii le numesc «săruturile îngerilor» și ne-am gândit imediat că denumirea se potrivește perfect”, a explicat Lauren.

Influențerița a mărturisit că această coincidență a ajutat-o să simtă că amintirea fetiței sale continuă să facă parte din viața familiei.

„Ne place să ne imaginăm că sora lui mai mare, aflată în Cer, l-a sărutat pe față înainte ca el să vină pe lume. A fost o mică amintire atât de specială a lui Lily Ann și o modalitate de a-i simți prezența în timp ce îi întâmpinam frățiorul”, a povestit tânăra mamă.

Pentru cei doi părinți, momentul a fost cu atât mai emoționant cu cât își doriseră și se rugaseră foarte mult pentru venirea pe lume a unui nou copil.

O nouă sarcină, între bucurie și teama că tragedia s-ar putea repeta

Lauren a recunoscut că vestea unei noi sarcini a adus sentimente contradictorii, deoarece bucuria de a deveni din nou mamă era însoțită de frica provocată de experiența prin care trecuse cu Lily Ann.

Fetița fusese bolnavă și primise un diagnostic care a marcat profund familia, iar amintirile legate de perioada de după nașterea ei au revenit în timpul celei de-a doua sarcini.

„Am rămas cu atât de multă traumă după tot ce am trăit cu boala și diagnosticul lui Lily Ann, iar o nouă sarcină a readus la suprafață multe dintre acele emoții”, a explicat Lauren.

Pe măsură ce sarcina avansa, anumite momente care pentru alte viitoare mame sunt asociate exclusiv cu fericirea deveneau pentru ea și surse de neliniște.

„Sincer, a devenit tot mai greu pe măsură ce burtica îmi creștea și începeam să simt mișcările bebelușului. Acele momente care, în mod normal, sunt pline de entuziasm puteau să îmi declanșeze amintiri dureroase”, a mărturisit ea.

Lauren a explicat că a fost nevoită să învețe să trăiască simultan emoții foarte diferite, fără ca bucuria pentru noul copil să șteargă durerea pierderii fiicei sale.

„A fost un amestec de emoții: bucurie, recunoștință, teamă și durere, toate existând în același timp. Eram atât de recunoscători pentru această nouă viață, dar învățam și cum să gestionăm frica de a iubi din nou atât de profund un copil”, a declarat influencerița.

Lauren spune că fiica ei va rămâne pentru totdeauna parte din familie

Deși venirea pe lume a lui James a adus o nouă etapă în viața familiei, Lauren și Wilson spun că nu vor înceta niciodată să păstreze vie amintirea lui Lily Ann.

Influencerița a explicat că își găsește liniștea în credința că fiica ei nu mai suferă, însă își dorește ca familia să continue să trăiască într-un mod care să îi cinstească memoria.

„Este atât de multă liniște în a ști că Lily Ann se află în cel mai frumos loc, unde nu va mai cunoaște niciodată durerea, suferința sau lipsurile”, a spus Lauren.

Ea a adăugat că își dorește ca fetița să rămână prezentă în viața lor de zi cu zi, inclusiv în felul în care își vor crește băiețelul.

„Vrem să mergem înainte, să trăim într-un mod care să o onoreze și să o facă mândră, găsind în același timp mici modalități de a o păstra alături de noi în fiecare zi. Ea va face întotdeauna parte din familia noastră, din povestea noastră și din tot ceea ce facem”, a mărturisit influencerița.

De ce băiețelul a primit numele tatălui său

Pentru Lauren și Wilson, numele ales pentru nou-născut are, la rândul său, o semnificație aparte, deoarece continuă o tradiție veche din familia tatălui.

Băiețelul se numește James Wilson Johnson Jr., iar Lauren a explicat că și-a dorit de multă vreme ca fiul lor să poarte numele soțului său. În familia acestuia, primii băieți născuți au avut de-a lungul generațiilor aceleași inițiale.

„Întotdeauna mi-a plăcut foarte mult numele soțului meu și l-am întrebat dacă am putea să îl folosim pentru fiul nostru. Toți primii băieți născuți în familia lui au avut aceleași inițiale, așa că ni s-a părut deosebit de potrivit să continuăm tradiția”, a povestit Lauren.

Deși soțul ei este cunoscut drept Wilson, folosindu-și al doilea prenume, băiețelul va fi strigat James.

Părinții vor să recupereze momentele pe care nu le-au putut trăi alături de prima lor fiică

Lauren spune că acum își dorește mai ales să se bucure de lucrurile simple alături de fiul ei, de la diminețile liniștite petrecute acasă până la îmbrățișările și momentele de tandrețe pe care orice părinte le prețuiește.

Cu Lily Ann, aceste experiențe au fost limitate de problemele medicale ale fetiței, care a petrecut mai multe săptămâni în spital după naștere.

„Sunt atât de entuziasmată să îl aduc acasă și să trăim acea perioadă minunată de început alături de un nou-născut, pe care nu am putut să o avem cu Lily Ann, pentru că ea a petrecut mai multe săptămâni în spital după ce s-a născut”, a explicat influencerița.

Lauren a mărturisit că abia așteaptă să se bucure de fiecare clipă alături de James și să construiască noi amintiri de familie.

„Aștept cu nerăbdare toate lucrurile simple pe care le-am ratat înainte: sărutările și îmbrățișările de acasă, diminețile fără grabă, să ne bucurăm de el și pur și simplu să fim împreună”, a declarat ea.

Tânăra mamă speră ca această toamnă și sărbătorile de iarnă să le aducă liniștea și momentele petrecute în familie pe care și le-au dorit atât de mult.

„Abia aștept o toamnă liniștită și un sezon al sărbătorilor petrecut împreună, ca familie, în care să creăm aceste amintiri frumoase cu el, acasă”, a încheiat Lauren.

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