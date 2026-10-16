O nouă mutare surprinzătoare are loc în televiziunea din România! Actorul Mihai Călin ar fi părăsit PRO TV pentru a reveni la Antena 1. Acesta ar urma să facă parte din distribuția unui nou serial care va apărea pe micile ecrane, fără a avea momentan o dată de difuzare anunțată.

Potrivit Libertatea.ro, actorul va juca în producția „Inimă sub acoperire”. Serialul este pregătit de echipa coordonată de Ruxandra Ion și urmează să fie difuzat în viitorul apropiat.

Mihai Călin, de la PRO TV la Antena 1

În ultimii ani, Mihai Călin a apărut în producții difuzate de PRO TV, printre care „Betoane” și „Groapa”. Acum, actorul ar urma să se alăture unei noi echipe de producție. Mutarea la Antena 1 nu este o premieră pentru acesta. Mihai Călin a mai jucat în serialele „Fructul oprit” și „Adela”, difuzate de același post.

Ce poveste vei vedea în „Inimă sub acoperire”

Noua producție promite o combinație de dramă, acțiune, secrete și povești de iubire. Acțiunea se concentrează în jurul unui agent sub acoperire care primește o misiune dificilă. După un incendiu devastator, acesta își asumă o identitate nouă. Apoi, agentul pătrunde într-o familie influentă din domeniul imobiliar, unde încearcă să descopere legături criminale și activități ilegale.

Investigația ar avea la bază mai multe suspiciuni de spălare de bani și corupție la nivel înalt. În poveste apare și o posibilă conexiune cu o rețea teroristă internațională. Asta nu ar fi tot! Misiunea pare că se complică atunci când protagonistul ajunge să se confrunte cu propriile sentimente, astfel că povestea de iubire devine una dintre temele serialului.

Cine sunt actorii din distribuția „Inimă sub acoperire”

Rolurile principale vor fi interpretate de Eduard Trică și Maria Țăpușă. Din distribuție au mai fost anunțați Andreea Vasile, Bogdan Dumitrache, Ioana Flora și Bogdan Albulescu. Pe rețelele sociale au fost vehiculate și alte nume, printre care Ioana Blaj, Anda Sârbei și Cristina Ciobănașu.

Serialul este dezvoltat de echipa coordonată de Ruxandra Ion. Potrivit declarațiilor sale, proiectul s-a dovedit extrem de solicitant pentru toate persoanele de pe set.

„Este de departe cel mai greu și complicat proiect la care am lucrat până acum. Acum doi ani, când am pornit la drum, nu credeam că va fi atât de greu, dar nici atât de satisfăcător. «Inimă sub acoperire» este un serial original de dramă, dar care are și multe elemente de acțiune. Este ceva ce nu am mai făcut și sper ca publicul să se îndrăgostească de povestea noastră, la fel ca noi. Să se lase cucerit de protagonistul nostru și să fie alături de el în misiunea lui undercover nebună de a face dreptate”, a declarat Ruxandra Ion.

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