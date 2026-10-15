Vedeta pe care o vezi la Antena 1 tocmai a semnat cu PRO TV! În ce producție va apărea

PRO TV pregătește o nouă producție pentru publicul său. Este vorba despre serialul „Tati Time”, care continuă povestea filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”. Ei bine, în noul serial se pare că a fost cooptată și o vedetă Antena 1. Numai ce a semnat cu PRO TV, dar apare în continuare și la concurență!

Serialul „Tati Time” îi readuce în fața publicului pe Alex Bogdan, Raluca Aprodu și Eva Măruță, cei care au dat viață personajelor Iustin, Sânziana și Maya în primele două filme. Acestora li se alătură și o serie de alți actori de renume precum Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Maria Popovici și Alexandru Ion.

Ei bine, în ceea ce îl privește pe Alexandru Ion se pare că acesta este gata să renunțe la contractul cu Antena 1 și deja a semnat cu PRO TV. Însă, deși va apărea în serialul „Tati Time”, publicul îl poate vedea în continuare și la Antena 1 în serialul „Destine cu parfum de lavandă”, care difuzează în această toamnă ultimele două episoade la Antena 1, în datele de 15 și 22 octombrie 2026.

Serialul „Tati Time”, noua producție PRO TV

Serialul „Tati Time” continuă povestea filmelor „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time” și va aduce în fața publicului o comedie pentru întreaga familie.

„Mă bucur să pot anunța că povestea «Tati» merge mai departe și capătă o nouă formă: «Tati Time», un serial de comedie de familie care continuă universul deja cunoscut publicului din cele două filme. «Tati Time» vorbește cu umor, dar și cu multă căldură, despre viața de familie așa cum este ea în realitate: cu copii, relații, carieră, griji, schimbări, momente de oboseală, dar și foarte multă iubire. Îi vom regăsi pe Iustin, Sânziana și Maya într-o nouă etapă a vieții lor, alături de personaje cunoscute, dar și de câteva apariții noi”, a declarat Delia Mihai, Head of Fiction la PRO TV.

Serialul va pune în prim-plan viața de familie, cu bune și rele, iar publicul cu siguranță va rezona cu povestea personajelor.

„Acest serial este despre bucuria, dar și povara de a fi părinte. Explorează subiecte precum presiunea socială, cum se schimbă dinamica dintre parteneri odată ce apare copilul, veșnicii socri prea băgăcioși, dar și multe altele. Serialul a fost scris din experiențe adevărate îmbrăcate în foarte mult umor, pentru că, în final, asta ne salvează pe toți, râsul”, a spus și Alexandra Hash, producător al serialului „Tati Time”.

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