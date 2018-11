A povestit cum a devenit amanta ”oficială” a unui… soț fidel!

Nu ar fi ceva inedit, amantlâcurile sunt aproape la orice pas, iar relațiile care scârțâie, dar nu numai, sunt ”îndulcite” cu escapade amoroase. (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Numai că unele duc la mari iubiri, apoi la cereri de divorț, procese, scandaluri. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, vă prezintă mărturisirea unei tinere din echipa SugarDaters, care a devenit amanta unui soț ”fidel”.

Oliwia este o tânără SugarBaby, care a sedus un soț fidel, cel puțin până la acel moment. A trăit alături de el clipe minunate, mai mult, căsnicia lui, care se deteriorase, începea să înflorească. Doar că ”fidelul” s-a îndrăgostit nebunește de tânără și i-a cerut oficializarea relației. (Cel mai bun studio de videochat din București face angajări) I-a spus că este decis să-și părăsească soția, pentru că vede viața alături de Oliwia. Ce s-a întâmplat apoi? Amanta povestește! (CITEȘTE ȘI: TZANCA URAGANU’ RECUNOAȘTE AMANTLÂCUL CU SOȚIA LUI NICOLAE GUȚĂ)

„Cei din căsniciile nefericite se tem că nu au experimentat nimic”

”Am mai fost și înainte părtașa unor relații deschise, însă mereu am privit căsniciile deschise cu uimire și admirație. Oameni cu copii, rate la case și 20 de ani de căsnicie, dar care totuși decid să se deschidă și către alți parteneri.

Bineînțeles, motivul principal de a recurge la o relație extraconjugală este dat de lipsa de satisfacere în viața intimă. Monotonia și așa numita panică «înainte de final». Cei din căsniciile nefericite se tem că nu au experimentat nimic cu adevărat incitant în viață, așa că, după nenumărate încercări de a salva căsnicia, decid să divorțeze. Dar oare nu ar fi mai bine ca, în schimb, să încerce să construiască o relație neconvențională și să se deschidă și către alte persoane, păstrând astfel sentimentele profunde pe care le au pentru persoana de lângă și renunțând astfel doar la exclusivitatea fizică?

Personal, îi admir foarte mult pe cei ce aleg această cale. Pentru că sunt plini de încredere, dar totuși speriați și disperați. În orice caz, este diferit să privești acest fenomen din afară, însă eu am avut ocazia sa experimentez chiar din interiorul unui cuplu”, se destăinuie tânăra care urma să devină amanta soțului ”fidel”. (CITEȘTE ȘI: MARCEL TOADER, LA CUŢITE CU TOATĂ LUMEA CARE ÎL CONTRAZICE DESPRE ”AMANTLÂCUL” MARIEI CONSTANTIN. A SĂRIT CA ARS CÂND…)

Cum s-au cunoscut: ”Voiam să-i ofer confort!”

Tânăra povestește primii pași pe care i-a făcut, cum s-au cunoscut și cum a decurs prima întâlnire. (Cum câștigi bani rapid)

”Totul a început inocent. Am cunoscut un bărbat pe SugarDaters. Părea timid și confuz, poate din cauză că era pentru prima dată pe o astfel de platformă. Nu avea o fotografie de profil și nici o descriere în textul de profil care să spună prea multe despre el. În orice caz, nu părea disperat deloc. Așa că am decis să inițiez un dialog, care mai târziu s-a concretizat într-o întâlnire. Mi-am dorit să văd dacă va fi chimie între noi și dacă există șanse de a construi o conexiune mai strânsă. Am constatat că era genul tipic de sugar daddy, trist, gentil, cu un început de chelie. Instant, un instinct parcă maternal s-a trezit în mine.

Voiam să am grijă de el, să-i ofer căldură și confort. Când aproape întânirea noastră a luat sfărșit, mi-a mărturisit că soția lui, de fapt, știe că și-a creat un profil pe SugarDaters și că acceptă acest lucru și îl susține atâta timp cât el este fericit. «Respect pentru femeia asta», mi-am spus în gând”, relatează Oliwia.

Relația a a evoluat rapid: ”El a devenit mai fericit!”

”Relația noastră a evoluat într-un ritm propriu, fără ca niciunul dintre noi să grăbească lucrurile. Am ajuns să ne cunoaștem foarte bine, să înțelegem ce ne place în pat și nu numai. Între timp, el a devenit mai fericit, plin de energie și cu poftă de viață, dar și cu o dorință nebună de a descoperi cât mai multe, atât despre el, cât și despre mine. După mai multe întâlniri, mi-a mărturisit că în căsnicia lor începe să se reaprindă flama și că pasiunea și dorința sexuală începe din nou să se instaleze. Nu aveam sentimente prea profunde pentru el, dar îmi doream să îl văd fericit, plus că am tras și eu foloase din urma lui, precum timp de calitate petrecut cu un bărbat respectuos, am și primit și cadouri atent alese.

Însă situația noastră a devenit complicată în momentul în care, după câteva luni în care ne-am văzut cu regularitate, mi-a spus că a început să dezvolte sentimente de iubire și pentru mine și crede că ar vrea să-și părăsească soția. Pentru că el merge pe principiul «dacă iubești două femei, alege-o întotdeauna pe a doua». Dar eu nu-mi doream o relație exclusivă, mai ales cu un bărbat care încă mai era puțin pierdut și rănit. Decizia de a-și părăsi soția a venit în urma gândului că dacă soția lui nu ar mai fi de acord să-i ofere libertatea de a continua să se vadă și cu alte persoane, prin urmare el s-ar întoarce la vechile obiceiuri, va fi trist din nou și lipsit de energie. I-am înțeles și lui punctul de vedere. (Studio de videochat București oferă salariu garantat!)

În orice caz, eram incapabilă și nu-mi doream să-mi asum responsabilitatea despărțirii lor. Prezența mea în relația lor presupunea doar să le îmbunătățesc calitatea vieții, nu să cauzez o catastrofă. Mi-a spus că, în momentul în care soția sa a aflat despre divorț, efectiv s-a aruncat într-o tornadă de iubire. Ambii s-au pierdut…” (CITEȘTE ȘI: REACŢIA HALUCINANTĂ A LUI GIGI BECALI ÎN SCANDALUL AMANTLÂCULUI STELISTULUI GABI ENACHE. A GĂSIT VINOVATUL!)

”Asta a fost greșeala mea!”

”O relație sau o căsnicie deschisă poate fi o soluție minunată de moment. Însă de îndată ce încep să apară sentimente mai profunde, situația ar putea deveni ceva mai complicată. Întâlnirile cu un amant sau amantă ar trebui să existe în mare parte doar pe explorare sexuală, nu pe construirea unei relații, dacă încă vrei să o menții pe cea existentă. Sentimente profunde de iubire și căsnicia te așteaptă acasă. În afara casei ar trebui căutate doar plăceri de moment. Greșeala mea a fost că nu am observat angajamentul lui. Din partea mea, totul a luat sfârșit amiabil. După toată nebunia, soția s-a întors la el, după care și-au continuat viața mai bogați cu câteva experiențe de neuitat”, a încheiat deja fosta amantă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)