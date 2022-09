A rămas cu traume! Un bărbat a fost lovit de fulger, în timp ce se juca pe consolă, în casă. Cum a fost posibil

Un tânăr în vârstă de 33 de ani a rămas cu traume, după ce a fost lovit de un fulger. În momentul în care s-a produs incidentul, acesta se afla în casă și se juca pe consolă. Pe rețelele de socializare, tânărul din Marea Britanie a povestit prin ce experiență a trecut.

Un tânăr în vârstă de 33 de ani din Marea Britanie a trăit șocul vieții, într-o seară. Rowan a fost lovit de un fulger, în timp ce se afla în casă și se juca pe consolă. În jurul orei 22:30, tânărul se delecta cu o sesiune de gaming pe PlayStation, moment în care a fost pur și simplu lovit de fulger, în living. Pe moment nu a realizat ce i se întâmplă, amintindu-și că a auzit un zgomot puternic ce a produs vibrații.

Rowan a fost lovit de fulger, în timp ce se juca pe consolă

Pe rețelele de socializare, unde are o comunitate de peste 10.000 de persoane, Rowan le-a povestit prin ce experiență a trecut.

”Deci, vreau să împărtășesc acest lucru cu voi, pentru că este o nebunie totală. S-a auzit un zgomot puternic și, apoi, după cinci ore petrecute în spital, am fost anunțat că, de fapt, am fost lovit de fulger prin geamul pe care îl aveam deschis în living. Nu cred că o să mă mai joc jocuri drăguțe cu pisici (n.r. jocul „Stray”) în timpul unei furtuni. Sunt bine, însă am dureri foarte mari de cap și arsuri pe braț”, a mărturisit Rowan comunității sale.

Ironic, însă. Deoarece, în timp ce Rowan era lovit de fulger, tânărul în vârstă de 33 de ani se juca „Stray”, un joc în care caracterul principal este o pisică ce se pierde într-o furtună.

”Abia după un minut am reușit să îmi revin, dar eram extrem de confuz. Am mers la etaj și am rugat partenerul să îmi dea un prosop ud, pentru că nu știam de ce îmi arde mâna”, a continuat el, arată nypost.com.

Rowan a rămas cu traume, după ce a fost lovit de fulger: ”Am ajuns la recepția spitalului, iar Aaron le spunea că s-a întâmplat ceva și că probabil am fost lovit de fulger, moment în care toți s-au întors spre mine și m-au privit. M-au dus imediat într-un salon și mi-au zis că ar arăta precum aș fi fost lovit de fulgere. Nouă doctori de la diferite deprtamente au venit să mă consulte, mi-au monitorizat inima și mi-au făcut teste de sânge”.

Medicii lui Rowan cred că fulgerul a fost redirecționat de picăturile de apă prin geam. Cosplayer-ul a realizat abia târziu că ar fi putut să moară în urma acestui incident.

