A rămas pe dinafară, chiar dacă a luat 9,45 la Evaluarea Națională. Fabuloasa poveste a tânărului care își pune speranțele la a doua repartizare

Aproximativ 1.600 de absolvenți de gimnaziu, care nu au reușit să intre la liceu în urma repartizării din luna iulie, au mers să-și încerce norocul în sesiunea din august. Unii dintre ei au medii mari, însă au rămas pe dinafară pentru că nu au completat corect fişele de opţiuni. Părinții se arată revoltați și susțin că ar trebui schimbat întreg sistemul de repartizare.

Andrei este unul dintre tinerii care nu au reușit să intre la liceu. Deși are o medie mare, mai exact 8,30, adolescentul încă speră să intre la un liceu bun din Capitală. La prima sesiune de înscrieri, tânărul a selectat peste 50 de opţiuni, însă tot a rămas pe dinafară, colegii lui cu medii de 10 reușind să-i ia locul.

„Sistemul de repartizare e foarte prost”, spune Andrei, notează observatornews.ro.

Mama adolescentului susține că e ireal ca un absolvent cu medie mare să nu reușească să obțină un loc la unul dintre liceele selectate. „Nu e normal că un copil cu medie peste 8 să ajungă în etapa a doua”, spune femeia.

„Mă gândesc să intru la liceul la care intru și pe urmă, în a zecea, să mă transfer unde trebuie, eu urmăream să stau cât mai aproape de casă”, mai spus Andrei.

Un elev cu media 9,45 nu a reușit să intre la una din cele peste o sută de opțiuni selectate

Un alt absolvent de liceu se află în situația în care nu a reușit să intre liceu, deși are media 9,45 și a selectat peste 100 de opțiuni.

„Am scris o sută şi ceva de opţiuni, dar nu am intrat, am pus și tehnice, şi tehnologice. Am început să plâng, am zis că nu e adevărat”, a spus adolescentul respectiv, pentru sursa citată.

Părinții susțin că sistemul nu îi ajută deloc pe elevi și că ar trebui schimbat complet.

„E aiurea, nu te avantajează absolut deloc, vorbim despre un robot care face o repartizare electronică”, a declarat o mamă.

Alții sunt de părere că cel mai ar fi să se revină la vechea regulă de admitere.

„Trebuie să se revină la vechea regulă, să se opteze pe numărul de locuri de la licee. Ulterior să se repartizeze cu media pe care o are”, mărturisește un alt părinte.

