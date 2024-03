A rămas perplex! Ce a descoperit o familie la o oră după ce a rezervat o vacanță în Tenerife

Din dorința de a avea parte de clipe magice, o familie a rezervat o vacanță în Tenerife. Doar că, la o oră distanță după ce a fost efectuată rezervarea, a apărut și surpriza. Cuplul și cei doi copii aveau de parcurs o distanță de 9 ore de la aeroport până la cazare. Iar de aici a mai fost decât un pas până când familia să înceapă să se intereseze de modul în care poate fi modificată rezervarea. Întreaga poveste se află mai jos, în articol.

O vacanță în Tenerife, la plaja cu nisip fin, apă cristalină și temperaturi ridicate – un vis pe care o familie dorea să și-l împlinească. Doar că întreaga peripeție a venit în momentul în care membrii familiei au aflat că au de parcurs nu mai puțin de 9 ore de la aeroport la cazare. Mijloc de transport: feribotul.

Faptul că trebuiau să parcurgă un drum lung cu feribotul i-a făcut pe membrii familiei să bată în retragere. În acest sens, au început demersurile pentru a modifica planificarea inițială pe care și-au făcut-o pentru vacanța de vis din Tenerife.

Vezi și TOPUL CELOR MAI CĂUTATE DESTINAȚII DE VACANȚĂ ÎN 2024! MULȚI ROMÂNI ȘI-AU PLANIFICAT DEJA CĂLĂTORIILE

În vacanța din Tenerife, familia din Edinburgh își dorea să petreacă momente magice. Astfel că mama a preluat „frâiele” și a făcut rezervarea pe un site. Dar a aflat, la o oră distanță, că drumul pe care îl aveau de parcurs de la aeroport până la cazare era de 9 ore, cu feribotul. Ar fi fost prima lor vacanță din ultimii trei ani, timp în care au strâns bani și și-au planificat-o până la ultimul detaliu. Doar că unul le-a scăpat – și anume drumul de 9 ore.

Vezi și STAȚIUNEA ÎN CARE PETRECEAU VEDETELE DE LA HOLLYWOOD A AJUNS O PARAGINĂ. POVESTEA „HOTELULUI NEATINS” DE 7 STELE CARE A DEVENIT O RUINĂ

Și-au luat cazare la un hotel din La Oliva, Fuerteventura, dar nu au realizat că un drum de 9 ore ar putea să le pună piedici. Au început demersurile pentru a primi banii înapoi, dar nici acest aspect nu a fost îndeplinit. Au plătit integral vacanța, iar apoi au rămas cu buza umflată. Angajații unității turistice le-a comunicat familiei din Scoția că nu se poate oferi o rambursare sau modifica rezervarea. Familia din Edinburgh a trebuit să discute, apoi, cu reprezentanții companiilor aeriene referitor la modificările zborurilor. Unul dintre membrii familiei a explicat situația. Ulterior, reprezentanții publicației Edinburgh Live au intervenit și au contactat reprezentanții unității turistice. În cele din urmă, s-a decis ca familia din Scoția să primească un credit prin intermediul căruia să facă rezervare la o altă unitate turistică.

„A fost un pachet de vacanță, așa că mai întâi alegi hotelul și apoi zborurile. Primele opțiuni de zbor au fost de la Edinburgh la Aeroportul Tenerife Sud. Nu am fost niciodată, așa că am presupus că acesta este cel mai apropiat aeroport de hotel. Nu am fost niciodată într-un pachet de vacanță în care să ofere opțiunea de a merge cu mașina de nouă ore la hotel de la aeroport, așa că am făcut rezervarea. Hotelul a spus că este „complet rambursabil”. La aproximativ o oră de la rezervare, am verificat distanța de la aeroport până la hotel pentru a putea stabili transportul. Mi-am dat seama că era o călătorie de aproximativ nouă ore cu feribotul între ele.

Un reprezentant al clienților mi-a spus că toate zborurile lor sunt nerambursabile. Ea a refuzat să mă pună în legătură cu un manager sau să mă ajute să-mi rezolv reclamația. Așa că am închis și am decis că va trebui doar să rezervăm un hotel lângă aeroport”, a povestit mama pentru Edinburgh Live.