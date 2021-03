A recunoscut la „Te cunosc de undeva”! Mirela Vaida, totul despre cererea în căsătorie: Unde i s-a pus, de fapt, inelul pe deget

Sâmbătă, la „Te cunosc de undeva”, Mirela Vaida a intrat în pielea artistei de muzică populară Zinaida Julea, o cunoscută și iubită interpretă de folclor din zona Moldovei. Apreciată de juriul de la Antena 1, prezentatoarea de la Acces Direct a făcut dezvăluiri senzaționale despre momentul cererii în căsătorie.

Mirela Vaida a vorbit despre momentul în care soțul ei a cerut-o în căsătorie. Aceasta a povestit la „Te cunosc de undeva” că soțul său i-a pus inelul pe deget în mașină, la semafor, la Unirii, în timp ce așteptau să se facă verde.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină. Am stat la Unirii 40 de minute la semafor și am făcut chiar și lista de invitați” a spus Mirela Vaida, la „Te cunosc de undeva”.

Gestul făcut de soțul Mirelei Vaida, după ce aceasta a fost atacată în direct

După ce Mirela Vaida a trăit spaima vieții ei în timpul emisiunii pe care o prezintă, soțul acesteia a luat o decizie radicală. În fiecare zi, prezentatoarea Tv este condusă la serviciu, unde este așteptată de bodyguarzi.