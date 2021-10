În cadrul unui podcast, artista Lora a rupt tăcerea și a vorbit despre prietenia dintre ea și actrița Doinița Oancea. În urmă cu șase ani se specula faptul că artista i-ar fi furat iubitul. Care este, de fapt, adevărul?

Cântăreața Lora și-a deschis sufletul în cadrul poscastului susținut de prezentatorul de televiziune Cătălin Măruță. Printre altele, artista a povestit și despre un episod din viața ei care s-a petrecut în urmă cu șase ani. Lora a fost acuzată la vremea aceea că ar fi furat iubitul Doiniței Oancea. În anul 2014, artista încheia mariajul cu Dan Badea, iar la distanță de un an, Lora forma un cuplu cu Ionuț Ghenu, managerul ei. Atunci, multe persoane au acuzat-o pe artistă că a despărțit-o pe prietena ei de iubit. Dar care a fost, de fapt, adevărul, la momentul respectiv?

Vezi și LORA A ADOPTAT UN ANIMAL SĂLBATIC! CÂNTĂREAȚA VA AVEA GRIJĂ DE URSOAICA BETSY. „EA A FOST RĂPITĂ DE CÂND ERA PUI”

Adevărul despre prietenia dintre Lora și Doinița Oancea

În cadrul podcastului, Lora a mărturisit faptul că Doinița Oancea nu îi era, de fapt, prietenă.

„Când am început să vorbim mai mult. Era un an foarte nasol. Aveam două emisiuni TV și am avut peste 130 de concerte în anul acela, în 2014. Problemele personale ne-au făcut să vorbim. Era un fel de terapie de grup. M-am apropiat în perioada aia foarte tare și cu dansatoarele. În momentul în care ești prieten cu un alt om, tu vezi nedreptățile din viața lui altfel. Când tu știi niște chestii nu mai vezi superficial. El era într-o relație, dar era și nu era. (…) Doinița nu era prietena mea. Așa a apărut, dar nu era așa. Eu am vrut să fim prietene. (…) Lumea m-a condamnat că ea a vrut să facă niște lucruri, dar asta e treaba ei să le ducă. (…) Eu eram la Antena 1 atunci. Ajungeam acasă lunea. Totul s-a întâmplat în 2014 și eram măritată din 2012. Era pe final de căsnicie”, a spus cântăreața.

Citește și MOTIVUL PENTRU CARE LORA ȘI IONUȚ GHENU AU AMÂNAT NUNTA, DEȘI FORMEAZĂ UN CUPLU DE 5 ANI. “NE IUBIM ENORM, ÎNSĂ…”

Apoi, Lora avea apariții la Antena 1 în perioada respectivă, deoarece avea contract pentru juriul emisiunii ”Next Star” și era concurentă la „Te cunosc de undeva”. Pe de cealaltă parte, Doinița Oancea apărea la Kanal D, unde vorbea despre Ionuț Ghenu. Atunci, cântăreața nu avea cum să se apere în emisiunea respectivă, care a fost scoasă din grilă, pentru că avea contract cu Antena 1.

„Eu nu aveam cum să mă apăr. Că eram la Antena 1, dar eram atacată la Kanal D. Fiecare reacționează la durere. Mi-am păstrat cât de cât creierii și nu am început să scot eu armele. M-am mai întâlnit cu ea la vreo două evenimente. Nu vorbim dacă ne vedem. E foarte greu. (…) Dacă mâine Ionuț se îndrăgostește de o prietenă de-ale mele, eu niciodată nu o să fiu omul care să lovească în cineva care s-a îndrăgostit de altcineva. Când ea a spus că nu am fost prietenele cele mai bune a fost prea târziu. Simt că mi s-a făcut o mare nedreptate. Oamenii trebuie să înțeleagă că cine plânge primul are dreptate. Am o relație senzațională cu Ionuț. Nimic nu se construiește pe înșelătorie”, spunea ea în podcast.

Sursă foto: capturi video Youtube