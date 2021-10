Lora a adoptat un animal sălbatic! Cântăreața va avea grijă de ursoaica Betsy. „Ea a fost răpită de când era pui”

Lora a devenit mămica unei ursoaice din rezervația de la Zărnești. Artista a adoptat un urs și se va ocupa ca acesta să aibă toate lucrurile necesare. La fel a făcut și logodnicul ei, Ionuț Ghenu.

Zilele trecut familia Lorei și a lui Ionuț Ghenu s-a mărit cu încă doi membrii. Cei doi au fost la Rezervaţia de Urşi din Zărneşti, unde fiecare a adoptat câte un urs. Animalele sălbatice nu au mers acasă cu Lora și Ionuț Ghenu, adopția presupunând că aceștia se ocupa de îngrijirea lor de la distanță. (CITEȘTE ȘI: VESTE INCREDIBILĂ DESPRE LORA! CINE AR FI CREZUT CĂ VA FACE AŞA CEVA? LUMEA MONDENĂ, ŞOCATĂ DE CEEA CE PREGĂTEŞTE VEDETA DE 39 ANI)

„Betsy e foarte retrasă. Am mers special în Zărnești ca să adoptăm un urs. Nici eu nu am știut că pot face asta. Nu-l iei acasă. Urșii provin din niște medii în care au fost foarte abuzați. (…) Înainte să intrăm să vedem despre ce este vorba, oamenii de acolo au pus un filmuleț foarte trist și foarte real. E trist că oamenii fac lucruri de genul acesta, după atâta educație. (…) Nu am știut că e pe bune și că poți să adopți un urs. Tu dai niște bani, iar oamenii de acolo se ocupă să le dea mâncare.

Betsy, fata mea, este singura venită de peste hotare. Este americancă. Ea a fost răpită din Europa de când era pui și a fost dusă la un circ în America. A fost salvată și adusă la Zărnești. Ea a fost hrănită doar cu fast-food, acum are mari probleme cu stomacul. Betsy nu vine la oameni. Pentru ei este foarte greu să se adapteze la sălbăticie”, a povestit Lora, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Familia Lorei s-a mărit

Lora nu este sigura care a adoptat un urs, la fel a făcut și iubitul acesteia care a devenit „tutore” pentru Dasha, o alată ursoaică de la rezervația din Zărneşti.

„Donațiile se pot face… nu ai o sumă anume. Dacă vrei să adopți virtual un urs este 300 de lei pe an, o nimica toată. Ei au nevoie de două tone de mâncare pe zi. Sunt aproximativ 120 de urși”, a spus iubitul Lorei.

