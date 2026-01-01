Rage bait: cuvântul anului care a înnebunit internetul – ironie sau profeție?

Oxford University Press, instituția aceea de afară cu dicționare grele cât Biblia și academicieni scorțoși, a decis că omenirea din 2025 poate fi rezumată într-un singur termen: rage bait. Ce semnifică însă acest termen și cum este folosit, aflați în rândurile următoare.

Rage bait, adică fix cam ce face și românul pe net. Gogu postează o un lucru, alții se inflamează, timeline-ul ia foc și toți se ceartă și se înjură de parcă viața lor depinde de un comentariu pe TikTok sau Facebook. Culmea ironiei? Anunțul celor de la Oxford a stârnit fix rage bait. Cuvântul anului, care descrie scandalul, a declanșat tot scandal. Perfect. Băieții au luat-o metodic. Probabil cu AI. Oxford a analizat un corpus de 30 de miliarde de cuvinte. Atât de multe încât nici 5% dintre români nu le-au citit vreodată.

Finalistele au fost: rage bait, adică un fel de scandal la minut, cam cum se întâmplă pe la noi în trafic. Fie el de internet sau de transport. Biohack – ăsta e de la bogați! Cum ar veni că bogații își repară organele ca să trăiască 150 de ani. Aura farming. Mamă, cum sună ăsta! Ce înseamnă? Un soi de creșterea carismei și a faimei. Cum se cresc legumele sau cum mai uzi grădina.

Ce înseamnă „rage-bait”, cuvântul anului

„Rage bait” a câștigat detașat pentru că e scurt și agresiv, iar astfel înțelegi imediat despre ce e vorba în propoziție. Ba chiar Oxford a zis că chiar dacă nu știi cuvântul îl simți în suflet! Poezie curată! E ca atunci când vezi o postare în care zice unul că mămăliga e toxică și 3000 de comentarii explodează exact ca mămăliga.

De la an la an nervii explodează tot mai tare pe internet. Fie că vorbim de politică, sport sau mondenități, toată lumea se porcăiește cu toată lumea pe net! Bătăliile se dau ca la Verdun, la baionetă, se folosește orice. De la replici intelectualo-superioare-arogante până la jigniri din cele mai urâte. Totul pentru a rezolva o dilemă. Cine are dreptate? Rage-bait-ul, spre deosebire de clickbait, nu încearcă să te păcălească să dai click, ci să te scoată din sărite. Influenceri, trolli, vedetele, toți o practică. Cu siguranță și tu le-ai văzut, chiar dacă, poate pe loc nu le-ai reperat

Cum funcționează Rage-bait-ul

Algoritmii adoră scandalul. Așadar, un „haha, ce drăguț” nu valorează nimic, dar un „bă, ești prost!” te împinge direct în trending. Creierul omului e programat să reacționeze la pericol, iar acum pericolul e reprezentat de rețete obscene, dansuri penibile și mai ales de opinii pe Facebook. Văzând o tâmpenie, creierul ia foc și tu comentezi. Influencerul câștigă bani din engagement, tu câștigi tensiune arterială. Academicienii britanici au zis perfect că au ales un cuvânt care trebuie să reflecte cine suntem în 2025. Suntem efectiv nervoși și puși pe scandal maxim! Se ceartă mamă cu fiică, soră cu frate, bunici cu nepoți, prieteni de-o viață! Pe net!

Rețelele Sociale, Meta, TikTok, YouTube, X, toți dau bani pentru engagement. Puteți uita harneala cu conținutul quality. Aia nu mai mișcă nici măcar dame de pension. Se plătește scandalul. X, adică fostul Twitter, chiar plătește direct utilizatori care distribuie conspirații, poze fake cu AI și tot felul de aberații. Neștiutorii cad în capcană și se taie în comentarii ca în Ferentari. Șmecherii încasează fraierii se ceartă. Fenomenul explodează mai ales în politică: campaniile electorale s-au transformat într-o luptă de „ăla e oribil!” „Ba ălaltu e oribil!”. Nicio idee, doar scandal și umilire publică. Chiar și atunci când există idei, acestea rezistă cel mult 2-3 minute. Din 2-3 comentarii se ajunge tot la smardoială. Dacă votezi cu X ești prost! Ba nu, tu ești prost că votezi cu Y. De fapt știți foarte bine, că toți am trecut prin asta

Lumea s-a cam săturat. Am ajuns toți să avem o oală sub presiune în creier.Bombardament total. Unii chiar aleg să nu mai intre deloc pe rețelele sociale sau să deschidă știrile. Trăiesc într-un univers paralel cu tot ce se întâmplă, în încercarea de a-și salva mințile. Un gest totuși la fel de extrem precum rage-bait-ul. Poate că salvarea ar fi să citim totul un pic mai detașat.

