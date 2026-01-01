Acasă » Știri » O femeie din Buzău a rămas fără toți banii strânși în străinatate. Cum i-au dispărut 35000 de euro din cont

De: Andreea Stăncescu 01/01/2026 | 20:54
O româncă din Buzău a rămas fără economiile strânse în timpul muncii în străinătate, în valoare de aproape 35.000 de euro, după ce contul său bancar a fost ținta unor tranzacții efectuate fără acordul ei în perioada 2019-2020. Ancheta a scos la iveală un mecanism complex de fraudă, care a implicat atât angajați ai unei bănci, cât și complici din afara județului.

Conform informațiilor, doi dintre suspecți, un bărbat de 51 de ani și o femeie de 43 de ani, ambii din Buzău, au fost plasați sub arest preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. În același dosar, în luna noiembrie, doi bărbați din București, de 37 și 38 de ani, au fost reținuți de polițiști, fiind implicați în același plan infracțional.

Din cercetările polițiștilor a reieșit că bărbatul stabilit în Spania a obținut de la angajata băncii mai multe date personale ale victimei, printre care soldul contului, data deschiderii contului și numărul de telefon folosit pentru relația cu banca. În continuare, cei doi complici din București au reușit să obțină același număr de telefon de la operatorul de telefonie mobilă, ceea ce le-a permis să contacteze serviciul Relații Clienți al băncii pretinzând că sunt titularii contului.

Folosind această metodă, infractorii au reușit să reseteze parola aplicației bancare și să creeze un cod SWIFT pe numele altei persoane, facilitând astfel sustragerea sumei de 34.460 de euro.

Parchetul a dispus, de asemenea, întocmirea unui ordin european de anchetă către autoritățile spaniole pentru completarea probelor. Ancheta este în curs de desfășurare, vizând identificarea tuturor persoanelor implicate și clarificarea întregului lanț de acțiuni infracționale.

