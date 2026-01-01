Acasă » Știri » Ce nu trebuie să cumperi niciodată second-hand. Lista obiectelor pe care trebuie sa le eviți

De: Andreea Stăncescu 01/01/2026 | 22:20
Cumpărăturile din magazinele second hand pot fi avantajoase, însă nu toate produsele sunt o alegere inspirată. Unele obiecte, deși par inofensive sau au prețuri atractive, pot ascunde riscuri pentru sănătate sau pot deveni rapid o investiție nereușită.

Hainele cumpărate din magazinele second hand au devenit o adevărată tendință, mai ales în contextul în care industria modei produce anual cantități uriașe de îmbrăcăminte. Tot mai multe persoane aleg această variantă nu doar pentru prețurile mai accesibile, ci și din dorința de a reduce risipa și impactul asupra mediului.

Chiar dacă moda second hand câștigă teren, există în continuare anumite categorii de obiecte care ar trebui evitate la cumpărare, indiferent de cât de atractiv ar fi prețul sau aspectul lor exterior.

Un prim exemplu îl reprezintă articolele textile intens folosite. Pernele decorative fără huse detașabile sunt dificil de igienizat corespunzător, iar murdăria, acarienii sau bacteriile pot rămâne în interior. Specialiștii recomandă să fie cumpărate doar pernele care permit spălarea separată a husei. În aceeași categorie intră prosoapele, lenjeriile de pat sau covorașele de baie uzate, care pot păstra mirosuri neplăcute și pete persistente.

Mobilierul destinat copiilor este un alt tip de produs care ar trebui evitat la mâna a doua. Pătuțurile, scaunele sau alte obiecte vechi pot să nu mai respecte normele actuale de siguranță și pot avea defecte invizibile la prima vedere. În plus, unele piese fabricate în trecut pot conține materiale sau vopsele toxice, periculoase pentru cei mici.

În bucătărie, anumite ustensile sau mobilierul second hand pot crea probleme din cauza bacteriilor acumulate în fisurile materialului sau a mucegaiului. Un exemplu ar fi tocătoarele din lemn sau mobilier din răchită.

Nu în ultimul rând, obiectele din MDF sau PAL deteriorate sunt dificil de reparat, iar electronicele care nu pot fi testate pe loc ori bijuteriile fără certificat de autenticitate pot duce la pierderi de bani.

