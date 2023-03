A ținut să se afle de la el! De ce și-a oprit Puya concertul, după ce o tânără s-a urcat pe scenă: „Nu avea rost”

Puya i-a luat pe toți prin surprindere, recent, după ce în timpul unui show o tânără s-a urcat pe scenă alături de el. Rapper-ul a oprit muzica și i-a spus adolescentei să coboare de pe scenă, moment în care a făcut aluzie la prezența soției lui, Melinda, în acel club.

Puya a avut parte de un incident neașteptat, de curând, la unul dintre concertele sale. Artistul era într-un club din Capitală, unde-și susținea spectacolul, când la un moment dat se urcă pe scenă o tânără, care începe să danseze. Cântărețul a considerat că nu este potrivit ceea ce se întâmplă, așa că a oprit muzica și a rugat-o pe adolescentă să coboare.

„Oprește puțin negativul. Fii atentă! Două secunde. O vezi pe aia mică de acolo? E nevasta-mea. N-ai cum să dansezi cu mine. Deci n-ai cum, e imposibil. E mică și a dracu’. Lasă-mă că eu știu să cânt singur, fără dansatoare”, i-a spus Puya tinerei care a urcat alături de el pe scenă.

În cele din urmă, tânăra a coborât, iar momentul a devenit viral pe internet. Acesta a făcut aluzie și la prezența soției lui în club, chiar dacă rapper-ul spune că Melinda nu are treabă cu ce se întâmplă la concertele lui.

CITEȘTE ȘI: VIDEO | MOTIVUL INCREDIBIL PENTRU CARE PUYA A OPRIT UN CONCERT. FANII AU RĂMAS MASCĂ

„Nu se bagă în show-urile mele, dar e o fază la femei. Dacă te duci în club și ești singur, nu te bagă nimeni în seamă și dacă te duci cu cineva, atunci se întâmplă cele mai mișto lucruri”, a explicat Puya, la un post de radio.

Puya explică gestul de la concertul său

Fostul concurent de la America Express și-a explicat gestul din timpul concertului său. Puya susține că nu a văzut potrivit faptul că tânăra respectivă s-a urcat pe scenă, atâta timp cât nu e vreo dansatoare sau cântăreață. De altfel, artistul este de părere că gestul făcut de adolescentă nu-și avea rostul.

„De ce te sui pe scenă? Te sui pe scenă ca să ce? Că nu ești nici vreo dansatoare, să ne uităm unu la altul că nici nu cânți rap? Eu să știi că consider scena ca un loc sacru. Eu nu cred că ar trebui să pășească cineva pe bucata aia de lemn dacă nu are ceva de făcut. Nu te sui așa tu ca nebunul, mai ales într-un spectacol, te trezești să te urci pe o scenă ca să faci ce? Dacă te-ai suit pe scenă, atunci uimește-mă. Nu folosești bucata aia de scenă pur și simplu ca să te vadă mama. Am înțeles, nu avea rost”, a continuat artistul.

CITEȘTE ȘI: DIN CE FACE BANI MELINDA GĂRDESCU, SOȚIA LUI PUYA? SUMA FABULOASĂ CU CARE EX-CONCURENTA AMERICA EXPRESS VINDE O PERECHE DE PANTALONI

Cât despre avansurile primite din partea femeilor de-a lungul carierei lui, Puya a dat și răspunsul: „Tu ai vorbit cu nevastă-mea? După ce m-am scos acum cu clipul ăsta, nu vreau să stric treaba. Să știi că o să fie o povară în curând. Obișnuiam să nu fiu ăla de treabă, acum sunt prea de treabă, nu știu ce se întâmplă”.