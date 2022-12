A trăit șocul vieții, de Crăciun! Un italian a rămas fără 20.000 de euro în cupoane, după ce soția lui a aprins șemineul

Un bărbat din Italia a trăit șocul vieții, chiar în ziua de Crăciun! Italianul s-a „trezit” fără 20.000 de euro în cupoane, după ce soția lui a aprins șemineul. Bărbatul ținea cupoanele ascunse și le muta de fiecare dată, când știa că vine momentul să încălzească locuința. Iată detaliile mai jos.

A crezut că este o glumă! Un bărbat din Roma, Italia, a rămas șocat, după ce a văzut că soția lui a ars, din greșeală, 20.000 de euro în cupoane, când a aprins șemineul. Pentru că dorea să se ferească de hoți și să nu rămână fără bani, bărbatul a ascuns cupoanele poștale în șemineu. Iar, înainte de a face focul, mereu le muta. Totuși, de Crăciun, ghinionul s-a abătut asupra lui, pentru că nu se aștepta ca soția lui să încălzească locuința atunci. Incidentul a avut loc în cartierul Monteverde din Roma.

Și-a luat „adio” de la 20.000 de euro

Banii respectivi erau economiile italianului strânse de mulți ani. În fiecare an, înainte de a aprinde șemineul, bărbatul muta cupoanele poștale într-un alt loc sigur. Dar, se pare că, de data aceasta, nu hoții l-au „prăduit” pe italian, ci… „spargerea” a fost dată de soția lui care a incendiat, din greșeală, cupoanele cu economii.

„Când am văzut flăcările, am fost pe punctul de a leșina. Credeam că este un loc sigur, unde hoţii nu se uită niciodată. Soţia mea nu ştia că am ascuns cupoanele poştale acolo. În fiecare an, înainte de a aprinde focul, le mutam”, a spus italianul, arată Il Messaggero.

Nu este prima persoană care a pierdut o sumă uriașă! De pildă, în anul 2015, de Crăciun, în Brescia, un antreprenor a încercat să ascundă de autorități suma de 250.000 de euro. A băgat banii într-o prăjitură pe care a ținut-o în mașină până după Paște. O altă persoană și-a ascuns 150.000 de euro într-un corset.

Sursă foto: colaj Pixabay