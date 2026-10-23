A trecut prin IAD, dar acum a spus TOT! Ce i-a făcut soțul celebrei cântărețe. Mărturisirea care i-a lăsat pe fani fără cuvinte

Demi Lovato a vorbit deschis despre bărbatul care i-a schimbat viața și despre liniștea pe care a reușit să o găsească după ani marcați de probleme de sănătate mintală și dependențe. Artista în vârstă de 34 de ani a mărturisit că soțul ei, muzicianul canadian Jutes, a avut un rol important în această nouă etapă, însă a recunoscut că a fost nevoie de multă muncă personală și de tratament pentru a ajunge să se bucure de o relație împlinită.

„Nu aș fi ajuns aici dacă nu aș fi lucrat mai întâi cu mine însămi”

Demi Lovato a făcut mărturisiri despre viața sa personală în cadrul podcastului Street You Grew Up On, realizat de actrița Kerry Washington. Cele două au discutat despre dificultățile prin care cântăreața a trecut de-a lungul anilor, despre procesul de vindecare și despre felul în care aceasta a reușit să își regăsească echilibrul emoțional.

Potrivit publicației People, Kerry Washington a întrebat-o pe artistă cum a reușit să își recapete liniștea după anii în care s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală și dependențe. Demi Lovato a explicat că schimbarea a venit atât în urma unui proces profund de introspecție și tratament, cât și datorită relației cu soțul ei, muzicianul canadian Jordan „Jutes” Lutes, cu care s-a căsătorit în mai 2025.

„Mi-am găsit și partenerul. Este un dar extraordinar. El a adus atât de multă bucurie în viața mea”, a declarat cântăreața, explicând că relația lor a venit într-un moment în care era pregătită să primească iubirea și să construiască o viață alături de cineva.

Privind în urmă, Demi Lovato consideră că perioada în care s-a concentrat asupra propriei persoane, a urmat tratamente și a încercat să se înțeleagă mai bine a fost esențială pentru relația pe care o are în prezent. Artista a recunoscut că, fără aceste schimbări, probabil nu ar fi putut aprecia în aceeași măsură iubirea pe care o primește acum.

„Nu aș fi ajuns în acest punct dacă nu aș fi depus mai întâi efortul necesar. Nu aș fi fost capabilă să apreciez darul de a avea iubirea vieții mele alături dacă aș fi fost în continuare prinsă în unele dintre problemele cu care m-am confruntat în trecut”, a mărturisit Demi Lovato.

Cântăreața a explicat că prezența soțului său i-a adus un sentiment de stabilitate pe care îl prețuiește enorm, iar relația lor a devenit unul dintre cele mai importante lucruri din viața sa.

„Cred că el a adus atât de multă pace, bucurie și liniște în viața mea. Simt cu adevărat că mi-am găsit căminul în el”, a adăugat artista.

„Nu mă întorc acasă la un premiu, ci la soțul meu”

Deși continuă să își dezvolte cariera muzicală și să se bucure de succesul profesional, Demi Lovato spune că prioritățile sale s-au schimbat, iar relațiile cu oamenii apropiați au devenit mai importante decât orice realizare artistică.

Cântăreața a mărturisit că soțul, familia și prietenii apropiați îi oferă stabilitate și o ajută să rămână concentrată asupra lucrurilor care contează cu adevărat pentru ea. În opinia sa, premiile și recunoașterea profesională nu pot înlocui bucuria pe care o simte atunci când revine acasă, în mijlocul celor dragi.

„Prețuiesc relațiile din viața mea mai mult decât orice. La urma urmei, nu mă întorc acasă la un premiu, înțelegi ce vreau să spun? Mă întorc acasă la câinii mei și la soțul meu, iar asta îmi aduce bucurie”, a explicat Demi Lovato.

Povestea de dragoste dintre Demi Lovato și Jutes a început în 2022, înainte de lansarea albumului Holy Fvck, când cei doi au fost surprinși ținându-se de mână în timpul unei ieșiri. În februarie 2023, artista și muzicianul și-au făcut prima apariție oficială împreună pe covorul roșu, confirmând astfel relația în fața publicului.

Pe 16 decembrie 2023, Jutes a cerut-o în căsătorie pe Demi Lovato, iar nunta a avut loc în mai 2025. Cei doi au aniversat recent primul an de căsnicie, marcând momentul printr-o călătorie în Spania.

Nu este pentru prima dată când artista vorbește despre sentimentele puternice pe care le are pentru soțul său. Într-un interviu acordat publicației People în septembrie 2024, Demi Lovato mărturisea că a așteptat întreaga viață să întâlnească un bărbat precum Jutes, pe care îl descria drept un partener iubitor, atent și mereu dispus să o susțină.

„Știi, l-am așteptat toată viața. Este foarte reconfortant să ai un partener care te susține atât de mult, care este atât de iubitor și de atent. Îmi este foarte ușor să îmi păstrez echilibrul alături de el, pentru că îl iubesc enorm și se poartă extraordinar cu mine”, declara cântăreața la momentul respectiv.

La mai bine de un an de la nuntă, Demi Lovato spune că a descoperit nu doar o relație împlinită, ci și liniștea pe care o căutase multă vreme, după o perioadă în care viața sa personală fusese marcată de numeroase dificultăți.

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