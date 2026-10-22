Surpriză în lumea Playboy! Una dintre cele mai cunoscute iubite ale lui Hugh Hefner s-a măritat pe ascuns. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima

Bridget Marquardt, una dintre fostele iubite ale fondatorului Playboy, Hugh Hefner, s-a căsătorit în secret cu regizorul Nicholas Carpenter, după o relație de 18 ani. Vedeta în vârstă de 53 de ani, cunoscută publicului din reality-show-ul „The Girls Next Door”, a reușit să păstreze discreția asupra căsătoriei, până când chiar soțul ei a dezvăluit adevărul în timpul unui podcast. Cei doi sunt împreună din 2008, s-au logodit în urmă cu 11 ani și au o poveste de dragoste care a început chiar la celebra vilă Playboy.

Soțul lui Bridget Marquardt a dezvăluit că s-au căsătorit în secret

Bridget Marquardt este oficial o femeie căsătorită, însă vestea nu a fost făcută publică printr-un anunț spectaculos sau prin fotografii de la o ceremonie fastuoasă, așa cum se întâmplă adesea în lumea celebrităților. Potrivit publicației People, informația a fost dezvăluită luni, 19 octombrie 2026, de regizorul Nicholas Carpenter, în timpul unei apariții în podcastul „Girls Next Level”, pe care vedeta îl prezintă alături de Holly Madison, fosta sa colegă din reality-show-ul „The Girls Next Door”.

În timpul conversației, Carpenter a surprins printr-o declarație directă, confirmând că el și Bridget Marquardt sunt deja căsătoriți, deși au preferat să nu facă public acest lucru până acum.

„Suntem căsătoriți, la naiba! Îmi pare rău dacă vestea nu a apărut în presă, dacă nu știați sau dacă noi nu am spus nimic, dar asta este situația”, a declarat Nicholas Carpenter.

Bridget Marquardt, în vârstă de 53 de ani, a intervenit imediat, încercând să tempereze dezvăluirea soțului său și amintindu-i că cei doi nu au organizat încă o ceremonie de nuntă.

„Șșș! Încă trebuie să facem nunta”, a spus vedeta.

Nicholas Carpenter a insistat că vor avea, la un moment dat, și o petrecere de nuntă, însă răspunsul partenerei sale a lăsat să se înțeleagă că planurile nu sunt neapărat stabilite.

„Nu știu dacă se va întâmpla asta”, a replicat Bridget Marquardt, în glumă.

Cei doi nu au dezvăluit când a avut loc căsătoria civilă și nici alte detalii despre momentul în care au devenit oficial soț și soție. Cert este că au reușit să păstreze evenimentul departe de atenția publicului, în ciuda faptului că relația lor durează de aproape două decenii.

Povestea lor de dragoste a început la vila Playboy. Sunt împreună de 18 ani

Bridget Marquardt și Nicholas Carpenter s-au cunoscut la celebra Playboy Mansion, reședința fondatorului revistei Playboy, Hugh Hefner, iar relația lor a început în 2008. De atunci, cei doi au rămas împreună, construindu-și o viață de cuplu departe de agitația care a caracterizat perioada în care vedeta apărea în reality-show-ul „The Girls Next Door”.

În timpul podcastului, Bridget Marquardt a vorbit despre durata relației și a subliniat că luna octombrie are o semnificație specială pentru amândoi.

„Suntem împreună de 18 ani. De fapt, chiar luna aceasta este aniversarea noastră”, a mărturisit vedeta.

Cei doi și-au anunțat logodna pe 1 octombrie 2015, printr-o postare publicată pe Instagram. Bridget Marquardt a ales atunci o modalitate neobișnuită de a împărtăși vestea, prezentând un inel de logodnă în formă de păianjen, decorat cu diamante, alături de un mesaj inspirat de Halloween.

„Un 1 octombrie fericit!!! Ah… și… am menționat că eu și Nicholas Carpenter ne-am logodit?”, a scris vedeta la momentul respectiv.

În imagine apărea și un decor specific sărbătorii de Halloween, pe care era inscripționat mesajul „Până când moartea ne va despărți”.

Alegerea inelului nu a fost întâmplătoare, deoarece Bridget Marquardt este cunoscută pentru pasiunea sa pentru lucrurile misterioase și pentru atmosfera asociată Halloweenului. Vedeta prezintă inclusiv un podcast dedicat fenomenelor paranormale, intitulat „Ghost Magnet with Bridget Marquardt”.

Cererea în căsătorie, ca într-un film. A găsit un păianjen în pământ, apoi s-a întors și l-a văzut în genunchi

Inelul de logodnă primit de Bridget Marquardt a atras atenția încă din 2015, datorită designului său neobișnuit, în formă de păianjen, acoperit cu diamante. Într-un interviu acordat publicației People în luna octombrie a acelui an, vedeta a explicat că nu își dorise o bijuterie clasică, ci una care să reflecte mai bine personalitatea sa.

„Îmi doream ceva diferit. Inelele tradiționale erau pur și simplu prea tradiționale, iar eu voiam ceva diferit, unic și special. Când l-am văzut, mi-am spus: «Îl ador!»”, a povestit Bridget Marquardt.

Vedeta a precizat că alegerea unui păianjen nu înseamnă neapărat că este pasionată de aceste viețuitoare, ci că bijuteria reprezintă mai degrabă personalitatea ei și caracterul aparte al relației.

„Nu este vorba despre faptul că iubesc păianjenii. De fapt, nici măcar nu îmi plac atât de mult. Nu asta reprezintă pentru mine. Pur și simplu îmi reflectă mai bine personalitatea și simbolizează ceva diferit în relația noastră”, a explicat ea.

Nicholas Carpenter a cerut-o în căsătorie în Los Angeles, într-un loc cu semnificație sentimentală pentru cuplu, lângă o cascadă spre care obișnuiau să facă drumeții. Pentru a transforma momentul într-o surpriză, regizorul a pregătit o mică farsă, ascunzând în pământ un inel fals, tot în formă de păianjen.

Bridget Marquardt a observat bijuteria și, fără să știe ce urma să se întâmple, a încercat să o pună la loc, considerând că nu îi aparține.

„M-a dus la o cascadă spre care obișnuiam să mergem în drumeții, în Los Angeles, și m-a păcălit complet cu un inel fals în formă de păianjen, pe care îl pusese în pământ. Mi-am spus: «Ce ciudat!»”, și-a amintit vedeta.

Surpriza adevărată a venit câteva clipe mai târziu, când s-a întors și l-a descoperit pe Nicholas Carpenter îngenuncheat, pregătit să îi ofere inelul real.

„Pe scurt, am vrut să pun inelul la loc, pentru că nu era al meu. Mi se părea doar interesant că se afla acolo. Când m-am întors, el era într-un genunchi, cu inelul adevărat. A fost foarte drăguț”, a povestit Bridget Marquardt.

De la viața alături de Hugh Hefner la o căsnicie ținută departe de ochii lumii

Bridget Marquardt a devenit cunoscută publicului larg datorită reality-show-ului „The Girls Next Door”, în care apărea alături de Holly Madison și Kendra Wilkinson, celelalte două femei asociate cu viața sentimentală a lui Hugh Hefner în perioada respectivă.

Vedeta a fost una dintre iubitele fondatorului Playboy și a locuit la celebra sa reședință, experiență care a transformat-o într-o personalitate de televiziune și i-a adus notorietate internațională.

Ulterior, Bridget Marquardt și-a construit o carieră în afara universului Playboy, continuând să fie activă în proiecte media și podcasturi. Alături de Holly Madison, aceasta prezintă „Girls Next Level”, emisiune în care cele două discută despre experiențele trăite în perioada filmărilor pentru „The Girls Next Door” și despre viața lor de după încheierea reality-show-ului.

În paralel, pasiunea pentru mistere și fenomene paranormale a determinat-o să lanseze și podcastul „Ghost Magnet with Bridget Marquardt”, în care explorează povești despre locuri presupus bântuite și experiențe neobișnuite.

După 18 ani de relație și mai bine de un deceniu de la logodnă, Bridget Marquardt și Nicholas Carpenter au devenit oficial soț și soție, chiar dacă au ales să păstreze discreția asupra momentului în care s-au căsătorit. Rămâne de văzut dacă vor organiza și o ceremonie de nuntă, așa cum regizorul și-a exprimat dorința, sau dacă vor prefera să se bucure în continuare de viața lor împreună, fără un eveniment public.

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