A uitat când a făcut-o în toate felurile pe Ema Uta! Alex Bodi își pune cenuşă în cap: „M-am lăsat influențat”

Alex Bodi a ”depus armele” în fața Emei Uta. După ce make-up artista a mărturisit că îl va da în judecată pentru denigrare, afaceristul a ieșit public și a făcut încă o serie de declarații la care nimeni nu se aștepta. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu și-a schimbat atitudinea la 180 de grade și îi cere iertare fostei sale logodnice. Să fie aici finalul războiului dintre Ema Uta și Alex Bodi?

Se spune că noapte este un bun sfetnic, iar Alex Bodi și-a regândit strategia de recucerire a fostei sale iubite. După ce în urmă cu fix 24 de ore intra live pe Instagram și făcea o serie de acuzații grave la adresa Emei Uta, afaceristul a revenit la sentimente mai bune. Coincidență sau nu, în urmă cu doar câteva ore, make-up artista a dat de înțeles că are de gând să-l dea în judecată pentru defăimare.Citește și: EMA UTA ÎL DĂ ÎN JUDECATĂ PE ALEX BODI PENTRU DEFĂIMARE: „ÎMI ESTE AFECTATĂ FAMILIA”

Când nimeni nu se aștepta ca telenovela dintre Alex Bodi și Ema Uta să se termine prea curând, lucrurile au luat o turnură neașteptată. În urmă cu 24 de ore, afaceristul o făcea cu ou și oțet pe fosta lui logodnică, aducându-i o serie de acuzații grave despre chefurile la care a participat, despre aventurile ei amoroase cu bărbați însurați, dar și despre cât de geloasă era până și pe fiica lui – citește AICI declarațiile.

Ei bine, într-un timp destul de scurt, afaceristul a revenit la sentimente mai bune. Bărbatul spune că s-a lăsat influențat de anumite persoane din anturajul lui și că a aluat foc atunci când a văzut anumite materiale video și foto cu Ema Uta- pe care, de altfel, mărturisea că are de gând să le facă publice. În cadrul unui live pe Instagram, Alex Bodi a recunoscut că a acționat la nervi și a vorbit înainte să gândească de două ori la ce scoate pe gură. Și-a cerut public scuze pentru felul în care a abordat probleme și pentru modul în care i-a vorbit Emei Uta.

”Nu sunt omul care să facă rău. M-am lăsat influențat de anumiți oameni care mi-au arătat niște imagini și postări cu ea, dar Ema nu s-a drogat de față cu mine și nu știu să facă lucrul ăsta. Oamenii mi-au arătat, dar e foarte ușor să faci rău și foarte greu să faci bine. Nu sunt eu în măsură să judec trecutul cuiva. M-am lăsat influențat de niște chestii care nu mă reprezintă. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că nu este stilul meu. Eu nu mă răzbun și nu port niciun război cu femei, mai ales cu femeia care urma să-mi fie soție. Indiferent ce se întâmplă, nu cred că recurgem la mesaje care pot denigra.

M-a luat valul, nu am cum să vorbesc urât despre fata asta. Am trăit 3 ani împreună, ne-am cunoscut familiile. Am fost rănit de anumite ”săgeți” trimise din partea ei, de anumite mesaje, posibil să fie ol tachinare, o răzbunare, dar niciodată nu e prea târziu. Mă simt dator de scuzele astea. Mi-am dat seama că îi poate afecta cariera, poate avea de suferit. Am vorbit și cu fratele ei ieri. E vorba că am răspuns impulsiv și am dat apă la moară, pentru ce? Nu e vorba de indiferență, de egoism. Eu pot să fac ce vreau, la fel și ea, dar ne asumăm. Avem prea multe amintiri împreună, amintiri care nu pot fi șterse niciodată.

Pe fetița asta am iubit-o din suflet și e păcat să dărâm tot ceea ce am sacrificat până acum. Acum că ne-am despărțit nu e corect să fac balamucul ăsta și să dau satisfacție gurilor rele. Nu am de ce să fac ceva ce ar putea să-i afecteze cariera, să o afecteze pe ea. Poate multă lume o să mă judece că dau înapoi, că mi-e frică. Mie nu îmi este frică de nimeni. Fac asta pentru fata pe care am iubit-o. În timpul relației nu m-a înșelat, avem prea multe amintiri frumoase. O fac pentru binele ei, pentru familia ei și pentru faptul că nu am de ce să continui acest război inutil, nu am dece să arun cu noroi și acuzații. Nu merită să stric acești trei ani petrecuți împreună.”, a spus Alex Bodi pe Instagram.