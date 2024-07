Alex Bodi o distruge definitiv pe Ema Uta: ”Era geloasă chiar și pe fiica mea”

Telenovela dintre Alex Bodi și Ema Uta continuă. Recent, afaceristul a ieșit la atac și a făcut declarații neașteptate despre fosta sa logodnică. Acesta i-a adus o serie de acuzații grave la adresa make-up artistei și a dezvăluit motivele pentru care a decis să pun punct relației de 3 ani – după ce în urmă cu doar câteva luni a cerut-o de soție.

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, Alex Bodi a răbufnit pe contul său personal de Instagram. Sătul să mai fie considerat ”personajul negativ” din povestea de dragoste pe care a avut-o cu Ema Uta, afaceristul a dat cărțile pe față, s-a așezat confortabil pe un scaun și a început să dea tot din casă.

În cadrul unui live pe Instagram, Alex Bodi a simțit nevoia să clarifice toate neînțelegerile apărute în ultimul timp. Afaceristul s-a enervat la culme în momentul în care Ema Uta a ieșit public și a vorbit – în podcastul Ilincăi Vandici – despre relația lor. Mai mult de atât, make-up artista și-a numit fostul logodnic ca fiind ”o dezamăgire”. Fără milă și hotărât să dea tot din casă, Alex Bodi nu a făcut o serie de declarații neașteptate despre fosta lui parteneră.

”Vorbim despe dezamăgiri, eu am luat foc atunci când am văzut într-un podcast regizat de-al domnișoarei, în care eu eram considerat dezamăgire. Eu știu că ea încearcă să manipuleze, pe ideea că femeile trebuie să se susțină între ele. Păi când un bărbat ca mine, cu un trecut mai tulburat, am făcut atâte sacrificii, am renunțat la tot și i-am oferit tot ceea ce am avut – și nu vorbesc doar de partea financiară – ca să fie ei bine și vezi că toate astea sunt în zadar, pentru ce să mai stai?

Nu mai ataca tu, nu ai cum să spui că eu sunt o dezamăgire, tu ai fost cea mai mare dezamăgire. Să te arunci în brațele altuia și să te ”călărești” – după 3 ani de relație și cu statut de viitoare soție… crede-mă că e o diferență mare. Nu vreau să fiu provocat și să vorbesc lucruri pe care le cunosc pentru că atunci o să fii chiar în pierdere. Nu încerca să scoți din mine ce e mai rău”, spunea Alex Bodi pe Instagram.