A venit să-l cucerească pe Cheloo, dar s-a sărutat cu Mihai Bendeac! Cine este Carmen Belenesi, concurenta care a urcat pe scena de la „iUmor”

A venit cu gândul să îl cucerească pe Cheloo, dar s-a sărutat cu Mihai Bendeac, în fața tuturor! Iată cine este Carmen Belenesi, concurenta care a urcat pe scena de la „iUmor” și a reușit să atragă privirile în ediția de seara trecută, 11 septembrie 2022!

Cel de-al 13-lea sezon „iUmor” a debutat, recent, la Antena 1, iar pe scenă vor urca o mulțime de concurenți care doresc să își pună în valoare talentul, în speranța că vor ajunge în Marea Finală. Carmen Belenesi este una dintre concurentele care au urcat pe scenă. Nu este prima oară când ia contact cu juriul și publicul, deoarece a mai fost concurentă și în sezoul 9 al show-ului de la Antena 1. A primit două voturi pozitive din partea juraților „iUmor”, la finalul prestației.

Concurenta a venit să-l cucerească pe Cheloo, dar s-a sărutat cu Mihai Bendeac!

Numele de scenă al concurentei este Karenna și, încă din primii pași pe care i-a făcut în fața juriului, a reușit să atragă atenția tuturor. Carmen Belenesi a ales să poarte o rochie viu colorată și a decis să se reinventeze, doar de dragul de a-l cuceri pe Cheloo. Însă, la final, a ajuns să îl sărute pe Mihai Bendeac, pe scenă, în fața tuturor!

„Am venit să îl cuceresc pe Cheloo. Nu prea m-a băgat în seama, m-am tot chinuit. I-am compus și o melodie”, a spus ea.

Concurenta este virală și pe Tik Tok, semn că nu este „străină” mediului online. Pe scena de la „iUmor”, Karenna a interpretat una dintre piesele Deliei.

„Noi o știm, am mai văzut-o de câteva ori. Ea vine și face același lucru. Cântă, dansează, vorbește”, a zis Cheloo.

„N-am înțeles la ce emisiune e asta. Trilulilu”, a zis chef Sorin Bontea, juratul surpriză al acestei ediții.

„Mi s-a stricat și veverița”, a zis concurenta, vorbind despre coafura sa. „Arată foarte bine veverița ta”, i-a răspuns Delia. Dialogul dintre ele a continuat, iar Carmen i-a spus: ”Delia, vreau să îmi bag mâna la veverița ta (n.r. să îi atingă părul). Nu știu cu ce te speli. Să îți fac un control”.

„Cheloo, data trecută am vrut să te cuceresc. Eram mai plinuță și nu ți-a plăcut de mine. Acum am slăbit. Tu nu mă mai poți face fericită. Dar am ceva la final pentru tine. Pregătește-ți limba, Bendeac, tu ești noua mea pasiune. Aștept acel sărut pasional, sunt emoționată. Nu plec până nu primesc un sărut”, a zis Carmen Belenesi. Moment în care Mihai Bendeac urcă pe scenă și o sărută, după ce a fost încurajat de public.

