A vrut să fotografieze luna plină, însă a fost șocată de ce a văzut! Un obiect albastru straniu a apărut în cadru

O tânără în vârstă de 24 de ani a ieșit la o plimbare nocturnă și a fost șocată de ce a văzut pe cer. Levi Highcock a surprins într-o fotografie un obiect albastru zburător, ce pare a fi un OZN.

Miercuri noapte, tânăra a ieșit la o plimbare nocturnă alături de o prietenă. Cum luna era plină, aceasta a vrut să facă o fotografie și să o trimită pe Snapchat, însă a observat ceva dubios. Așa că tânăra a trecut rapid la modul de noapte al camerei sale principale pentru a obține o imagine de calitate mai bună.

După ce fotografia a fost făcută a avut parte de un șoc. În imagine a fost surprins un obiect zburător albastru. Levi Highcock a analizat cu atenție fotografia și a ajuns la o singură concluzie, obiectul de pe cer era un OZN.

„Făceam o fotografie pe Snapchat și nu vedeam nimic, așa că am făcut o fotografie cu modul de noapte pe camera mea și am putut vedea acest lucru albastru pe cer. Nu puteam vedea nici o lumină în jurul lui sau altceva, se vedea doar obiectul albastru de pe cer. Pur și simplu făceam o fotografie a Lunii în timp ce eram afară, pentru că am crezut că arată frumos.”, a spus tânăra.

Femeia a spus că a postat fotografia pe un grup local de Facebook, în speranța că cineva va fi de acord cu suspiciunile ei.

„Am zis: oh, Doamne, arata ca un OZN. Arata ca o nava, nu arata ca un avion sau o lumina, arata ca un OZN. Cred într-un fel în extratereștrii. Cred că există extratereștri și chestii de genul acesta.”, a mai spus tânăra din St Helens, Merseysid.

Un alt OZN și-a făcut apariția.

Cu doar 10 zile în urmă, un alt tânăr a surprins o formă bizară pe cer, de această dată în Londra. Bărbatul se afla într-un avion, când a văzut un obiect luminos ce zbura mai sus. În fotografia făcută de acest apare un OZN care pare că se prăbușește, potrivit spuselor bărbatului.

Mai exact, un obiect luminos alb este văzut zburând la o altitudine mai mare decât avionul, schimbându-și forma de mai multe ori. La un moment dat este drept și apoi se transformă într-o figură în formă de Y.

