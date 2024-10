A vrut sau nu Iuliana Tudor să divorțeze de soțul ei? „Se întâmplă în viețile oamenilor tragedii de tot felul”

Iuliana Tudor trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Răzvan, soțul ei. Sunt împreună de aproape 3 decenii și totul merge ca pe roate în mariajul lor. Prezentatoarea de la TVR și-a adus aminte momentul în care l-a văzut pentru prima oară pe partenerul ei de viață, mărturisind cum a început totul. Vedeta TV a recunoscut și dacă a existat vreodată subiectul „divorț” în familia lor.

Iuliana Tudor și soțul ei se iubesc la fel ca-n prima zi. Totul merge ca pe roate între vedeta de la TVR și Răzvan, fiind împreună de aproape 30 de ani. S-au cunoscut pe vremea când moderatoarea de televiziune avea doar 18 ani, iar de atunci au rămas împreună. Povestea lor a început într-o zi sfântă, de sărbătoare, pe care interpreta de muzică populară n-o va uita niciodată.

Deși au trecut anii și cei doi soți au avut multe de înfruntat de-a lungul timpului, solista n-a văzut nicicând o posibilă separare între ea și jumătatea ei. Au luptat pentru familia lor, căci Iuliana Tudor se consideră „o persoană care nu abdică prea ușor”.

Atunci poate că e bine, mai ales dacă sunt și copii ca drumurile să se împartă, însă noi nu am avut experiențe atât de dramatice, certuri sau lucruri de netrecut, astfel încât să spun da, gata! În general, sunt un om de cursă lungă. Nu sunt o persoană care abdică foarte ușor, mai ales când este vorba de ideea de familie”, a spus prezentatoarea de televiziune, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D .

„Am modelul părinților mei. Am modelul bunicilor mei, am modelul generațiilor de dinaintea mea, pentru care căsnicia nu este doar o hârtie pe care o semnăm și o slujbă la care participăm. Înțelesul căsniciei pentru mine și familia mea este, cred cel corect! Este o taină, este un demers de viață, de ani, fără să spun că dacă doi oameni descoperă peste un timp că sunt lucruri de neîmpăcat, se întâmplă în viețile oamenilor tragedii de tot felul, peste care unul sau celălalt nu poate să treacă.

Iuliana Tudor și Răzvan s-au cunoscut în noaptea de Înviere, chiar la biserica unde vedeta fusese botezată. A fost o zi specială, pe care cei doi nu o vor uita vreodată. Prezentatoarea TV a povestit că era urmărită de soțul ei, doar că ea nu-l observase până-n acea zi. Următorii 4 ani au fost o simplă cunoaștere, până când relația lor a devenit solidă.

„Cred că în noaptea aceea am fost cucerită și am aflat apoi că eu îl cucerisem deja pe el. Mă urmărise câteva luni de zile, știa unde merg cu prietenii mei, venea în același loc. Nu l-am văzut niciodată, deci a fost foarte discret în această călătorie după mine. Făceam naveta de la Bicoi la Ploiești și pe autobuzul respectiv mi-a spus că m-a văzut de foarte multe ori. Eu nu am observat nimic, l-am întâlnit atunci, în Noaptea de Înviere și au urmat patru ani în care ne-am cunoscut. Ne-am dat timp să ne cunoaștem.

El a băut cafea, eu nu beau cafea deloc. Întâlnirile noaste s-au transformat, ușor într-o prietenie foarte solidă. Mi-a dat de înțeles și cred că asta a și contact, că este un om pe care mă pot baza oricând. Având modelul tatălui meu(…) Răzvan seamănă în multe privințe cu tatăl meu și cred că mi-a plăcut foarte tare acest lucru. Am simțit că pot construi cu el”, a mai spus Iuliana Tudor.