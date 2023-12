Criza profundă pe care Iuliana Tudor a ținut-o departe de ochii lumii. Fosta vedetă TVR nu și-a mai stăpânit lacrimile

Iuliana Tudor (46 de ani) nu și-a mai putut stăpâni lacrimile atunci când a vorbit despre mama ei, femeia care i-a dat viață și care a crescut-o frumos. După ce aceasta s-a stins din viața, prezentatoarea TV a trecut printr-o criză profundă pe care a ținut-o departe de ochii lumi. Acum a povestit despre momentele grele cu care s-a confruntat.

La 69 de ani, mama Iulianei Tudor s-a stins din viață. Tragedia i-a adus foarte multă suferință prezentatoarei TV. A fost un om-lumină, așa cum o numește chiar ea, și îi datorează tot ce este astăzi. Acum, vedeta știe că femeia care i-a dat viață o ocrotește din cer, pierderea ei a fost extrem de dureroasă.

Iuliana Tudor a vorbit despre durerea pe care a simțit-o atunci când și-a pierdut mama. Pentru o perioadă, vedeta a decis să se rupă de tot, chiar și de profesia ei. A preferat să rămână acasă, alături de tatăl ei, care a suferit enorm după ce și-a pierdut jumătatea. Părinții ei au fost împreună 43 de ani, așa că bărbatului i-a fost foarte greu să accepte că soția lui a plecat la ceruri.

„Tata a fost stâlpul ei, omul cu care a construit tot, omul care m-a crescut pe mine, omul care a avut grijă necondiționat de ea, de dimineață până seară toată viața ei și spunea: «43 de ani am avut grijă de ea. Acum de cine mai am eu grijă?» și i-am spus «Lasă, că o să am eu de tine și o să avem grijă de celălalt și o să fie bine».

Atunci când a început să vorbească despre mama ei, vedeta nu și-a mai putut ascunde suferința și a izbucnit în plâns, chiar în timpul interviului. Iuliana Tudor a dezvăluit că după moartea celei care i-a dat viață, a trecut printr-o criză profundă. I-a fost frică să se mai apropie de microfon și a amânat spectacol după spectacol, însă un gând a readus-o pe linia de plutire.

„Am avut frica de a mă întoarce la microfon. Am avut un spectacol la Bacău și am zis «Ce fac? Anulez în continuare?». Trei săptămâni am anulat multe. Dar m-am gândit oare ea ce și-ar fi dorit… ca eu să mă îngrop între 4 pereți și să nu mai fac nimic, să mă rup de lume și de meseria mea sau să merg mai departe și să o iau cu mine, acolo la microfon și asta am făcut.

Să știi că toate frica aia de dinainte…am avut secunde bune de teamă că nu voi avea forță în glas, totuși era o sală cu 2000 de oameni și când am intrat, ca mersul pe bicicletă a fost. Mi-am dat seama că e acolo și că am câștigat un înger păzitor, care e cu mine acolo. A fost totul foarte bine. Mi-am recăpătat un pic încrederea.”, a adăugat Iuliana Tudor.