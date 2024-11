Aamir Khan, unul dintre cei mai apreciați și bine plătiți actori de la Bollywood, la un pas să renunțe la carieră! Cine l-a oprit, de fapt

Superstarul indian Aamir Khan, unul dintre actorii cu cele mai mari încasări de la Bollywood, a dezvăluit că a fost pe punctul de a renunţa la actorie în timpul pandemiei de COVID-19, doar că un eveniment l-a determinat să-și reconsidere intenția.

Aamir Khan, în vârstă de 59 de ani, se află în Statele Unite pentru a promova pelicula „Lost Ladies”, propunerea oficială a Indiei pentru o nominalizare în categoria „cel mai bun lungmetraj internaţional” de la premiile Oscar.

Aamir face parte din faimosul trio Khan din cinematografia indiană, alături de Shah Rukh Khan şi Salman Khan, actori care au dominat industria de la Bollywood în ultimii 30 de ani. Însă succesul nu a fost mereu cheia fericirii pentru actor, care a fost la un pas să renunțe la carieră în timpul pandemiei de coronavirus.

„Simţeam că nu am acordat suficient timp sau atenţie relaţiilor mele. Iar acest lucru, înţelegeţi, m-a făcut să mă simt destul de vinovat. Şi am avut o mică cădere nervoasă. Familia mea a fost de-a dreptul şocată atunci când le-am spus că voi renunța la actorie”, a declarat Khan.

Fosta lui soție, alături de care a coprodus „Lost Ladies”, Kiran Rao a fost cea care l-a convins să-și schimbe intenția, relatează Reuters.

„Mi-a spus așa în acel moment de cumpănă: dacă renunţi a filme, atunci renunți la noi. Am fost luat puţin prin surprindere, dar am reflectat și am decis să divorțez. Acum sunt bucuros că am revenit la actorie”, rememorează cu umor actorul.