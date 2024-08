Abia acum a descoperit ”minunea”: ”Culeg roadele!” Lovitura dură primită de fosta soție a lui Cristi Borcea i-a schimbat total viața!

Mihaela Borcea trăiește o nouă viață, de când fostul soț, Cristian Borcea, a vândut hotelul din Olimp, de care ea însăși se ocupase. Își alocă timp doar pentru ea și gustă din plin vacanța de vară. În prezent se află în Austria, după ce a mai fost și-n Grecia și Croația, dar și-n Maramureș. În curând, va ajunge și pe litoralul românesc, chiar la Olimp. Dar nu la hotelul al cărui manager a fost ani de zile. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Mihaela Borcea, prima sa soție, „mâna de fier” care s-a ocupat cu succes de afacerile lui Cristi Borcea pe timpul detenției, a fost înlăturată la începutul anului de la conducerea hotelului pe care fostul boss dinamovist îl deține pe litoral! Mai mult, ”perla” acestuia din stațiunea Olimp a fost vândută unor alți investitori.

„Recuperez timpul pierdut”

Lovitura dură primită i-a schimbat total viața. În bine! Mihaela profită acum din plin de vara pe care o are la dispoziție, după ce, ani de zile, petrecea tot sezonul estival ocupându-se de tot ceea ce ținea de „Pam Beach”. Femeia de afaceri se află în Austria, împreună cu partenerul său, Sorin, după ce a mai fost și-n Grecia și Croația, dar și-n Maramureș

„Suntem puțin pe la Viena. Ne-am tot plimbat. Am mai fost și-n Croația și Grecia. Recuperez timpul pierdut. Am fost și-n Maramureș. Să nu uităm de țara noastră, pe care nu am descoperit-o încă, neavând timp”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Pe litoral, tot în Olimp, dar nu la fostul hotel

În curând, Mihaela Borcea va ajunge și pe litoralul românesc, chiar la Olimp. Dar nu la hotelul al cărui manager a fost ani de zile.

„Zilele următoare mergem și pe litoral. Dar nu la fostul hotel, ci în zonă. Avem o altă invitație, mergem undem suntem chemați”, a adăugat aceasta.

„Asta e cel mai important”

Altfel, femeia de afaceri spune că se simte din ce în ce mai bine, după problemele de sănătate avute. Și-a descoperit o nouă pasiune, grădinăritul, iar acum culege roadele muncii sale.

„Mă bucur de casa mea, în care nu prea am fost prezentă până acum. Acum mă ocup de mine. Mă simt din ce în ce mai bine, mă recuperez și asta e cel mai important. În primul rând, e vorba de liniștea pe care o ai, fără stres. Fac și sport, nu mai mănânc după o anumită oră. Anul acesta e o noua Mihaela Borcea, care a învățat să trăiască cu adevărat.

Deja culegem roadele din grădină. În fieare zi, roșii, castraveți, ardei, dovlecei, care au cu totul alt gust. Dar și fructe. Am avut chiar foarte multe. Cireșe, vișini, iar acum prune, nectarine, piersici. Am avut pere tot sezonul acesta. Udăm zilnic grădina”, a adăugat aceasta.

