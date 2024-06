Mihaela Borcea trăiește o nouă viață de când s-a separat, definitiv, și-n afaceri, de fostul soț, Cristi Borcea. Cu doar câteva săptămâni înainte de a se produce această schimbare, femeia ce s-a aflat în spatele construirii imperiului financiar deținut de fostul boss dinamovist a avut probleme de sănătate, ținute însă în mare secret. De atunci însă, a reușit să slăbească nu mai puțin de zece kilograme în câteva luni și să-și schimbe complet stilul de viață. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Chiar și după divorțul de Cristi Borcea, deși ambii și-au refăcut viața, Mihaela Borcea s-a ocupat ani la rând de afacerile acestuia. Vară de vară era pe litoral, acolo unde conducea cu o „mână de fier” hotelul deținut de fostul soț.

Stresul și faptul că s-a pus pe locul secund i-au provocat însă mari probleme de sănătate, pe care aceasta le-a ținut departe de ochii lumii.

„În ianuarie, analizele nu mi-au ieșit prea bine. Stresul a atins cote maxime până atunci”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cum a reușit să slăbească 10 kilograme în doar câteva luni

Momentul în care aceasta s-a separat, definitiv, și-n afaceri, de fostul soț, a fost ca o „gură de oxigen” pentru ea. La câteva luni distanță, Mihaela Borcea trăiește o nouă viață, în care se ocupă strict de propria sa persoană. A slăbit nu mai puțin de zece kilograme și și-a schimbat prioritățile.

„Mă bucur de casa mea, în care nu prea am fost prezentă până acum. Acum mă ocup de mine. Am slăbit deja vreo zece kilograme. În primul rând, e vorba de liniștea pe care o ai, fără stres. Fac și sport, nu mai mănânc după o anumită oră. Anul acesta e o noua Mihaela Borcea, care a învățat să trăiască cu adevărat. La sală am început să merg constant din februarie. Când vrei să te ocupi de tine, nu mai poți face afaceri. Mai am și acum, dar mult mai ușor”, ne-a mai spus aceasta.

Ce afaceri mai are în prezent

După cum însăși ne-a mărturisit, Mihaela Borcea nu a renunțat definitiv la afaceri, doar că acestea nu-i mai ocupă tot timpul. În prezent, principalul său bussines îl reprezintă hotelul pe care-l deține în Botoșani. Iar ca un hobby nou, grădinăritul.

„Mai am încă hotelul de la Botoșani. E închiriat oricum, unor copii foarte serioși. Ei se ocupă de management.

Mi-am făcut și grădina, acasă. Mă ocup de procuratul răsadurilor. Mâncăm aproape bio. Mai cumpăr și de la piață. Culegem cireșe în fiecare zi. Cea mai mare satisfacție e când îți iei de la tine din pom. Parcă și florile sunt mai vesele că am revenit în mijlocul lor. Până acum, plecam la mare, veneam acasă doar să-mi schimb bagajele”, a adăugat aceasta.

Ce spune despre intervențiile estetice

În timp ce fostul soț a apelat nu de puține ori la intervențiile estetice, Mihaela Borcea se poate lăuda cu faptul că, momentan, nu a avut nevoie de un astfel de procedeu:

„N-am nicio intervenție estetică chirugicală și momentan nu am de gând. Fac tratamentele acasă, cele pe care le făceam când aveam salon. Acum acolo e o clinică medicală, spațiul e închiriat”.

