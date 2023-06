Abia acum s-a aflat adevăratul motiv! De ce a acceptat, de fapt, Cătălin Scărlătescu să participe la America Express

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au format un cuplu extrem de apreciat la America Express. Cei doi au ajuns aproape de marea finală, iar mulţi au sperat că vor pleca acasă cu premiu. Din păcate pentru aceştia norocul nu a fost de partea lor. Fanii celebrului bucătar au fost surprinşi în momentul în care au aflat că acesta va participa în show, iar recent s-a aflat şi adevăratul motiv. Iată cine l-a convins pe juratul de la Antena 1 să spună „DA” unei asemenea provocări.

În anul 2022, Cătălin Scărlătescu a participat la America Express, unde a mărturisit în repetate rânduri că a dat tot ce a avut mai bun. Pe parcursul competiţiei a slăbit 14 kilograme, iar la fiecare probă a fost un concurent de temut. Câștigătorii America Express 2023 au fost Nelu Cortea și Cătălin Bordea. Ei au ajuns în marea finală alături de Andreea Bălan și Andreea Bănică, însă echipa formată din celebrul bucătar şi fosta parteneră a fost la limită.

De ce a participat Cătălin Scărlătescu la America Express?

Telespectatorii au fost mereu curioşi să afle motivele care îi determină pe concurenţi să accepte o astfel de provocare. Ei bine, mulţi dintre aceştia vor să îşi depăşească unele limite, în timp ce faimosul jurat de la Chefi la Cuțite a avut cu totul alte gânduri.

CITEŞTE ŞI: CUM ARĂTA ÎN TINEREȚE CHEF CĂTĂLIN SCĂRLĂTESCU. IMAGINEA CU CELEBRUL BUCĂTAR I-A LĂSAT MASCĂ PE FANI

Acesta recunoaște că singurul motiv pentru care a participat la America Express a fost dorinţa unor persoane importante din viaţa lui. Este vorba mai exact despre iubita lui, Doina Teodoru şi Mona Segall, producătorul emisiunii. Vedeta de la Antena 1 a vrut să le facă pe plac, astfel, după o rundă de discuţii a acceptat să semneze contractul.

”Pentru ele am fost acolo”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, invitat la podcast-ul lui Mihai Morar. Dacă ar mai putea să dea timpul înapoi însă, juratul Chefi la Cuțite nu ar mai spune ”da” provocării de la Antena 1.

Mona Segall este, de asemenea, femeia care l-a convins pe Cătălin Scărlătescu să fie jurat la Chefi la cuțite, spunându-i că va deveni unul dintre cei mai iubiţi bucătari din România.

Cătălin Scărlătescu şi Doina Teodoru s-au despărţit după America Express

Tot în cadrul interviului cu Mihai Morar, Cătălin Scărlătescu a vorbit despre separarea de partenera sa.

Juratul de la Chefi la Cuțite a dat din casă și a recunoscut că ruptura dintre el și Doina Teodoru a intervenit în timpul emisiunii de la Antena 1. La întoarcere, el a plecat în Vamă, apoi în Deltă, iar ea la munte şi în Bulgaria cu fetele.

„Am ajuns acasă și nici nu i-am zis pa! Am luat geanta și am plecat, direct în Vamă. Trei zile am stat în Vama Veche, după care m-am dus în Deltă, singur. Mi-am luat barca și mi-am întins doar bețele. N-am aruncat la pește. Am pus bețele pe poziție și am stat.

Voiam doar să stau. A fost crunt rău de tot. Cazările alea… Restul a fost superb. Jocurile alea fantastice, ia-mă, nene, faptul că am reușit să învăț spaniolă a fost ceva fantastic pentru mine. Pot să dorm la minus 20 de grade, dar dă-mi apă caldă și prosop.

Doina a plecat la munte și în Bulgaria. A fost mai mult de o săptămână. Noi eram deja despărțiți. Nu știu, era o chestie… Ce tensiune, nene? Toată presiunea era acolo. Când ne-am întors acasă, ne-a bufnit râsul și ne-am văzut de viață în continuare. Eu nu sunt genul care mă cert. Mie când nu îmi convine ceva, mă întorc și plec.

N-am avut niciodată sentimentul de gelozie. Nu pot să înțeleg cum unii oameni acum se iubesc de sunt leșinați, și dintr-odată încep să se urască. La fel, când o faci pe aia în toate felurile, n-o iubeai? Nu-i înțeleg pe ăștia. Eu nu pot să urăsc. Când nu-mi place ceva, m-am întors și am fugit”, a mai spus Scărlătescu, în interviul acordat lui Mihai Morar