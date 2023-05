Cum arăta în tinerețe Chef Cătălin Scărlătescu. Imaginea cu celebrul bucătar i-a lăsat mască pe fani

Cătălin Scărlătescu s-a făcut remarcat prin talentul pe care îl are în bucătărie, însă este iubit de public și datorită caracterului său. Toate aceste „ingrediente” i-au adus succesul. Deși este foarte apreciat, puțini sunt cei care știu cum arata celebrul bucătar pe vremea când nu era atât de cunoscut. Nu trebuie să ratați imaginile.

Cătălin Scărlătescu a reușit alături de colegii săi de emisiune, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, să facă din show-ul culinar Chefi la cuțite unul dintre cele mai urmărite proiecte TV. Cei trei bucătari sunt iubiți de public, însă, de cele mai multe ori, doamnele care au participat la concurs au ales să facă parte din echipa coordonată de partenerul Doinei Teodoru.

În trecut, bucătarul intra în jocurile participantelor, însă, de când are o relație serioasă, Scărlătescu este mult mai rezervat. Cu toate acestea am putea spune că nu și-a pierdut din admiratoare!

Deși în prezent stă bine și la capitolul „dragoste”, prima și marea sa iubire rămâne bucătăria. Chef-ul a glumit la un moment dat pe această temă, în cadrul unui interviu mai vechi în care a spus că el a fost adus de la maternitate direct la restaurant.

„Să vă spun ceva: pe mine, de la maternitate m-au adus direct la restaurant, pentru că ai mei, toți, lucrau în branșa asta.Toți, părinți, unchi, bunici, toți au fost în industria asta. Practic eu am învățat să merg ținându-mă de fețele de masă din restaurant.”, a spus Scărlătescu potrivit stiridirecte.ro.

Cum arăta Cătălin Scărlătescu în tinerețe

Pe vremea când era doar un tânăr cu multe visuri neîndeplinite, Cătălin Scărlătescu avea părul lung și o siluetă de atlet. Ulterior, când a devenit un maestru în bucătărie, chef-ul s-a transformat și la nivel fizic, dar cu toate acestea, nu și-a pierdut deloc din farmec, ci a rămas un bărbat la fel de cuceritor.

Cătălin Scărlătescu a terminat un liceu de profil, iar primul loc de muncă l-a avut la vârsta de 17 ani.

Cu toate acestea, primul preparat l-a gătit mult mai devreme. Mai exact, la vârsta de 7 ani, sub îndrumarea bunicii sale. Chef-ul își aduce aminte și acum de moment. Povestește că era acasă și „murea de foame”, iar singura soluție a fost să se apuce de treabă.

„Cred că aveam vreo șapte ani. Eram undeva, la Brașov, eram singur în casă, muream de foame și am sunat-o pe bunica pe fix să-mi spună cum să fac mâncare. Și am făcut cu bunică-mea la telefon o mâncare de cartofi. A fost cea mai scumpă mâncare de cartofi pe care am făcut-o vreodată, în viața mea. A costat telefonul foarte mult.”, a mai spus bucătarul, citat de sursa menționată mai sus.

În anii 1990, Chef Cătălin Scărlătescu a plecat în Germania vreme de 12 ani. În tot acest timp a căpătat experiență și a vizitat multe locuri spectaculoase. S-a întors în România și a reușit să ajungă acolo unde și-a propus, dar totul prin multă muncă.