Abia acum s-a aflat: Marius Cosoi și-a prevestit moartea înainte să se infecteze SARS-CoV-2! Laura Cosoi, izbucnire nervoasă la adresa sistemului medical din România

Laura Cosoi a dezvăluit de curând că tatăl său și-a prevestit moartea înainte să se infecteze cu virusul SARS-CoV-2. Diagnosticat și cu diabet, Marius Cosoi a încetat din viață în urmă cu aproape cinci luni, după ce organismul său nu a mai putut lupta cu temuta maladie apărută în China la finalul lui 2019. Familia sa și, în mod special, fata lui celebră suportă cu greu plecarea lui de pe această lume. În plus, actrița a avut o izbucnire nervoasă la adresa sistemului medical din România, după ce tatăl ei a murit după ce a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Tatăl actriței Laura Cosoi și-a prevestit moartea

Invitată în cadrul unui podcast, îndrăgita vedeta a împărtășit un secret despre părintele pe care l-a pierdut pe 26 noiembrie 2020: Marius Cosoi și-a prevestit moartea cu aproape un an înainte să contracteze virusul care a schimbat omenirea pentru totdeauna. Potrivit declarațiilor blondei, tatăl său i-a spus la scurt timp după ce a auzit prima dată de COVID-19 că el o să moară din cauza lui. Mărturia bărbatului a supărat-o enorm, mai ales că atunci, ea era însărcinată cu a doua fetiță pe care o are cu soțul său, Cosmin Curticăpean.

“De când am auzit de Covidul ăsta, tata mi-a spus: «Eu o să mor de COVID» Avea și diabet el. Eu m-am enervat, fiind și însărcinată, i-am închis telefonul. I-am zis: «Cum poți sa vorbești așa când eu sunt însărcinată? Nu te gândești și la mine?». Plângeam întruna după ce închideam telefonul cu el, mă găsea Cosmin plângând. Mi se părea că este inconștient, indisciplinat. Stătea la curte și se tot întâlnea cu vecinii”, a povestit actrița în cadrul podcast.

Ulterior, artista a mai dezvăluit: “Începusem să mă interesez deja de vaccin pentru el. Nu dădeam de medic de familie, era foarte complicat, el fiind în Iași. Apoi m-a sunat să-mi spună că are Covid, am avut un șoc. El, cu o săptămână înainte, fusese în spital internat pentru că diabeticii au un consult la un an, foarte complex. M-a sunat că analizele nu erau bune, diabetul își făcea de cap”.

Laura Cosoi, izbucnire nervoasă la adresa sistemului medical din România

Tatăl vedetei a fost profesor de sport și antrenor de handbal, iar pe 17 noiembrie 2020 a sunat-o ca să-i spună că a făcut un test pentru COVID și i-a ieșit pozitiv. Conform declarațiilor Laurei Cosoi, bărbatul ar fi rămas repede fără gust, iar când ar fi început să tușească avea saturația 93-92. La câteva zile de la rezultat, el a fost internat în spital, iar medicii l-au condus să facă raze la plâmâni pe scări, pentru că nu era lift. La un moment dat, Marius Cosoi a sunat-o pe fiica sa și i-a spus că simte că nu poate respira și că nu vine nimeni la el.

“La început a zis că-l doare capul, că l-a prins răceala, era luni. Miercuri i-au dispărut gustul și mirosul, joi a făcut test și a ieșit pozitiv. Părea asimptomatic, părea că putea să ducă boala pe picioare. A început să și tușească, avea saturația 93-92. Luni seara l-am internat în spital. Marți l-au dus să facă raze la plămâni și l-au pus să urce vreo câteva etaje, că nu era lift. M-a sunat de la spital să-mi spună că el nu poate să respire și că nu vine nimeni la el”, a mai precizat Laura Cosoi în timpul podcast-ului.

Actrița a mai subliniat că tatăl nu s-a putut da jos din pat din cauză că avea masca, iar apoi a făcut o decompensare foarte urâtă. Ulterior, saturația i-a scăzut la 75 și a făcut atac de panică.

Doctorița care se ocupa de el a sunat-o pe Laura Cosoi și i-a spus să caute un pat la ATI în România, pentru că la ei, în Iași, nu mai erau locuri. Vedeta a mărturisit că nu a găsit decât un pat pe secție la “Matei Balș”, unde părintele ei a stat o săptămână. În tot acest timp, ei nu au avut voie să vorbească la telefon, iar pe 26 noiembrie 2020, el suferit un stop cardio-respirator. Marius Cosoi a fost unul dintre cei mari antrenori de handbal pe care i-a avut sportul ieșean.

Sursa foto: Facebook & Instagram