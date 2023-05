Abia acum s-a aflat! Motivul pentru care Alex Dima a renunțat la meseria de profesor de religie: „Era o bătaie e joc”

Ani de zile a studiat teologia, însă ulterior și-a dat seama că preoția nu este pentru el. Alex Dima, căci despre el este vorba, a predat religie la clasele primare I-IV. Deși a întâmpinat destul de multe dificultăți la început, jurnalistul își amintește cu mare drag de acea perioadă.

Invitat în cadrul podcast-ului moderat de Mihai Morar, Alex Dima a deschis cufărul cu amintiri și a povestit câteva întâmplări de pe vremea când era doar un puști. Acesta a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a renunțat la meseria de profesor de religie.

„Pentru mine, anul ăla e pus într-o căsuță și mă gândesc cu mare drag la el. Eram puștan, aveam 20 și un pic de ani, în blugi. Veneau profesoarele și profesorii vechi de acolo din școală și mă întrebau, „Ce faci?’ Pe lângă faptul că nu prea înțelegeam care e treaba cu programa, la un moment dat am înțeles că există o programă și trebuie să te ții de ea, dar orele mele erau deschise”, a povestit Alex Dima în podcast la Mihai Morar.

Alex Dima: „Am plecat din învățământ din cauza banilor”

În ciuda experiențelor pe care le-a trăit în perioada respectivă, jurnalistul a ales să își dea demisia din învățământ din cauza salariului infim pe care îl câștiga și care era o bătaie de joc, spune el.

„Am plecat din învățământ din cauza banilor. Eu câștigam pe lună undeva la 70 de dolari. Vreo 200 si ceva de lei. Erau copii prin clase care aveau bani de buzunar cam câștigam eu pe lună. Aici era o bătaie de joc. De aceea la un moment dat m-am oprit și am încercat să găsesc altceva”, a mai spus Alex Dima.

Jurnalistul mai are un copil din prima căsătorie. Din nefericire, însă, fetița a crescut fără mamă, deoarece a murit în urmă cu mai mulți ani din cauza unei boli crunte. Alex Dima și-a condus prima soție pe ultimul drum, în urmă cu 13 ani, după doar 3 ani de la căsătorie și un an de la venirea pe lume a fiicei lor, Sara. După perioada de chin prin care a trecut, Dima a reușit să își refacă viața, iar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Georgiana.

„Georgiana știe să mă și asculte. Am fost azi-noapte la filmare, la Magic Camp și când am ajuns acasă am stat și i-am povestit până la 4 dimineață (la ora 8 ne-am văzut apoi pentru fotografii și interviu).

Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion.

Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine”, povestea el într-un interviu „La Radio cu Andreea Esca”.

